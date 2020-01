Ez a tévé már nem arra való, hogy Barátok köztöt nézzünk rajta

Las Vegasban kezdetét vette a 2020-as CES, a világ legnagyobb kütyüexpója, melynek keretében gyártók és startupok százai mutatják be a legújabb portékáikat. Köztük a Samsung is, és a cég jó szokásához híven idén is a legújabb tévéit sorakoztatta fel az érdeklődők számára. A legújabb csúcsmodellről, a Q950-ről már tegnap beszámoltunk részletesebben, de a helyi idő szerint vasárnap este tartott eseményen a dél-koreai vállalat bemutatta az okostelevíziók egészen új, formabontó generációját is, ami a The Sero néven lesz elérhető a boltokban valamikor az év későbbi részében.

A sero koreaiul függőlegest jelent, és a Samsung újgenerációs készüléke nem véletlenül kapta ezt a nevet, hiszen képes arra, hogy bármikor váltson a függőleges és vízszintes nézett között, pont úgy, ahogy egy okostelefonnal vagy tablettel tesszük, mikor a képernyőt az általunk fogyasztott tartalom formátumához igazítjuk. A különleges tévé lényegében pont erre van kitalálva, hogy a telefonunkon vagy a táblagépünkön megjelenő képet hatalmas méretben, a megfelelő formában adja vissza számunkra,

így biztosítva teljesen újszerű élményt a felhasználók számára.

A gyakorlatban ez úgy fest, hogy a Tap View technológiának köszönhetően a telefon/tablet képe megjeleníthető a tévén, ami automatikusan érzékeli, hogy éppen milyen „állásban” fogyasztjuk a mobileszközünk képernyőjén megjelenő tartalat. Ha az Instát, a Facebookot, a SnapChatet vagy a TikTokot pörgetjük, akkor a The Sero automatikusan átforog függőleges helyzetbe, és a képernyőn hatalmas méretben nézegethetők például az instasztorik, de arra is van mód, hogy felül 16:9-ben fussanak a YouTube-os videók, miközben mi a képernyő alsó részén olvasgatjuk a kommenteket.

Megváltozott tartalomfogyasztási szokások

Biztos lesznek olyanok, akik értetlenül tekintenek erre a koncepcióra, de a helyzet az, hogy a Samsung nagyon jól ráérzett arra, hogy az okostelefonok elterjedésével és közösségi média térnyerésével teljesen megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, ami sokkal radikálisabb annál, mint amikor a gyártók 4:3-as képarányról átváltottak a mai napig bevettnek számító 16:9-es formátumra.

A SnapChat, az Instagram és a TikTok korában egyre több tartalom készül álló formában, és egyre szélesebb a réteg, aki így is szeretné fogyasztani a kedvenceit. Persze eddig is volt rá mód, hogy a telefon képét „kivetítsük” a tévére, de a fekvő kijelzőn két hatalmas fekete rész között jelent meg a megtekinteni kívánt videó vagy instasztori – a The Sero erre a helyzetre kínál szinte tökéletes megoldást. Ezt a tévét már nem feltétlenül arra tervezték, hogy hagyományos tévéműsort vagy netflixes filmeket nézzenek rajta a tulajdonosaik – bár tény, hogy a készülék erre is tökéletesen alkalmas vízszintes állásban.

Az pedig már csak a hab a tortán, hogy a különleges okostévé még jól is néz ki, mind vertikális, mind horizontális módban, és egyáltalán nem meglepő, hogy a 2020-as CES bírái megszavazták a The Sero-nak a Best of Innovation díjat, hiszen a dél-koreai gyártó nagyszerűen ráérzett a Z és Y generáció igényeire, és egy olyan készülékkel álltak elő, amire korábban még tényleg nem nagyon volt példa.

Ami pedig a technikai paraméreteket illeti, a tévé képernyője 43 hüvelykes, 4K felbontással, 4.1 csatornás, 60 wattos hangfalakkal, illetve olyan távirányítóval, ami lehetővé teszi a hangvezérlést a Bixby segítségével, de abból kiindulva, hogy a Samsung új 8K-s tévéje már támogatja az Amazon Alexát és a Google Asszisztent is, nem lepődnénk meg, ha már ez a készülék is ilyen támogatással kerülne a boltokba. A bemutatón az árról ugyan nem esett szó, de lifestlye tévéről lévén szó, szinte garantált, hogy bőven félmillió jó magyar forintnak megfelelő összeget kell majd kicsengetni érte.