16 év után újra Budapesten járt Schiff András, aki ősszel két koncertet is ad a fővárosban

Azt már a választás utáni héten hírül adtuk, hogy elfogadta Karácsony Gergely meghívását Schiff András világhírű zongoraművész, aki 2011-ben jelentette be: nem jön vissza Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon. A találkozó most létre is jött a főpolgármester és a Kossuth-díjas zenész között, ennek bizonyítékaként Karácsony Gergely közös szelfit is posztolt, és megtiszteltetésnek nevezte a találkozást.

Az Orbán-kormány demokráciaromboló politikája elleni tiltakozásként nem lépett fel Magyarországon és nem is látogatott haza. Ez a rendszerváltás egyik hozadéka: megbeszéltük, hogy szeptemberben két koncertet is ad Budapesten, amelyek bevételét jótékonysági célra ajánlja fel

– írta a Facebookon Karácsony, hozzátéve, hogy hamarosan a részleteket és a jegyértékesítés módjait is közzéteszik a koncertekkel kapcsolatban.