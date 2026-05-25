Kultúra

16 év után újra Budapesten járt Schiff András, aki ősszel két koncertet is ad a fővárosban

admin Jankovics Márton
2026. 05. 25. 18:02
Eddig az Orbán-kormány miatt bojkottálta Magyarországot.

Azt már a választás utáni héten hírül adtuk, hogy elfogadta Karácsony Gergely meghívását Schiff András világhírű zongoraművész, aki 2011-ben jelentette be: nem jön vissza Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon. A találkozó most létre is jött a főpolgármester és a Kossuth-díjas zenész között, ennek bizonyítékaként Karácsony Gergely közös szelfit is posztolt, és megtiszteltetésnek nevezte a találkozást.

Az Orbán-kormány demokráciaromboló politikája elleni tiltakozásként nem lépett fel Magyarországon és nem is látogatott haza. Ez a rendszerváltás egyik hozadéka: megbeszéltük, hogy szeptemberben két koncertet is ad Budapesten, amelyek bevételét jótékonysági célra ajánlja fel

– írta a Facebookon Karácsony, hozzátéve, hogy hamarosan a részleteket és a jegyértékesítés módjait is közzéteszik a koncertekkel kapcsolatban.

