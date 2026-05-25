Megdőlt a májusi melegrekord Nagy-Britanniában

A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint a nap folyamán 34,8 Celsius-fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán. Az intézet hangsúlyozta, hogy az ilyen hőség Nagy-Britanniában nemhogy május végén, de még a nyár közepén is kivételesnek számít – írja az MTI.

A hétfői új rekord pontosan két fokkal haladja meg a kétszer is elért eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet: az előző májusi rekordot 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent’s Parkban. Az országon belül ugyanakkor igen jelentősek voltak hétfőn a hőmérsékleti különbségek:

a Skócia északnyugati partvidékén fekvő Stornoway városában csak 14 fokos csúcsot mértek, vagyis ott több mint 20 fokkal volt hűvösebb, mint az onnan 1100 kilométerre délkeletre lévő Londonban.

A tavalyi év egésze kettős időjárási rekordot döntött Nagy-Britanniában: 2025 volt a legmelegebb és a legnaposabb esztendő a rendszeres feljegyzések 182 évvel ezelőtti kezdete óta. A meteorológiai szolgálat adatai alapján az országos átlaghőmérséklet 2025 egészében 10,09 fok volt, vagyis meghaladta a 2022-ben feljegyzett 10,03 fokos előző rekordot. Az intézet feljegyzései szerint a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta 2025 volt mindössze a második olyan év 2022 után, amikor az éves középhőmérséklet meghaladta a 10 fokot Nagy-Britanniában. A tavaly nyári legmagasabb napi hőmérséklet 35,8 fok volt.

Ez ugyan elmaradt az eddigi rekordtól, amelyet 2022 júliusában jegyeztek fel 40,3 fokkal, de a kánikula tartóssága miatt összességében mégis 2025 nyara volt a legmelegebb a modern brit meteorológia történetében. Mindemellett 2025 a legnaposabb év rekordját is megdöntötte: tavaly összesen 1648,5 napfényes órát észleltek a brit meteorológiai szolgálat műszerei, 61,4 órával többet, mint a 2003-as előző rekordévben.