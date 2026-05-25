Tudomány

Nyíregyházán elaltatták Lloydot, Európa legidősebb hím jegesmedvéjét

admin Jankovics Márton
2026. 05. 25. 21:31
25 évével igazi matuzsálemnek számított.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, Európa legidősebb hím jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt

– írja Facebook-oldalán az állatpark, hozzátéve, hogy a jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15–18 év, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított.

Mint írják, az elmúlt években korának megfelelően viselkedett: mozgása lassabbá vált, több pihenőidőt igényelt, aktivitása és energiaszintje fokozatosan csökkent, az elmúlt két hét során azonban állapota rohamos hanyatlásnak indult.

A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során állatorvosaink előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett döntenünk, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől.

Megjegyzik, hogy Lloyd genetikai öröksége tovább él: 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához.

