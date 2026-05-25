„Reméljük, hogy lesz ez még jobb is” – írta a Fidesz, miután kigyulladt egy Lázár minisztersége alatt bérelt mozdony

Pünkösdhétfőn szinte teljesen megbénult a dunántúli vonatközelkedés, miután kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Magyar Péter miniszterelnök elnézést kért az utasoktól, Vitézy Dávid közlekedési miniszter pedig közölte, hogy az érintett jármű egy 27 éves, még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony. „A leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán” – írta a miniszter, aki jelenleg Kelenföldön követi a fejleményeket.

Magyar nem sokkal este kilenc óra előtt arról posztolt, lassan helyreáll a kigyulladt mozdony miatt megbénult vasúti közlekedés.

A Fidesz eközben egy MTI-hez eljuttatott közleményben reagált a fejleményekre, amelyben visszautasítják, hogy „a valódi kormányzás helyett csak Facebook-kormányzást folytató miniszterelnök és közlekedési minisztere visszafelé mutogat”.

„A visszamutogatás nem takarja el azt a tényt, hogy képtelenek megoldani, hogy egy mozdonytűzből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési haváriahelyzet” – írták, majd úgy folytatták: