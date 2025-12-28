Dunát lehetne rekeszteni az idei celeblagzikkal, de a szakításokból is összejönne egy szakajtónyi

Akiknek nem sikerült – és akiknek mégis

Zsidró Tamás számára szakítással indult az év. A mesterfodrász január elején árulta el, hogy párjával, Petronellával három év után különváltak. Később kiderült, hogy már az ünnepeket is külön töltötték. Zsidró a szakítás után két hónappal úgy nyilatkozott, hazugság lenne azt mondania, hogy túl van az exén, akivel rengeteg jó élményt szerzett, és szerinte nagyon jól összepasszoltak. Mindketten egyetértettek viszont abban, hogy a kapcsolatukat lezártnak tekintik.

Ahogyan az idén, úgy tavaly is volt a TV2-n Házasság első látásra. Az idei évad szereplői közül egyedül Kármenék maradtak együtt a forgatások után, az összes többi pár már a műsor vége után szétvált. Az előző évad házaspárjai közül is csupán ketten döntöttek úgy a kísérlet végén, hogy együtt maradnak, ám még tavasz előtt kiderült, hogy nem tartottak ki sokáig egymás mellett.

Először Szabi és Judit tudatták a nyilvánossággal, hogy nem jött össze nekik a házasélet, majd Reni és Brumi kapcsolatának is vége szakadt.

Májusban kaptak szárnyra az első hírek, melyek szerint zátonyra futott Rubint Rella és Novothny Soma kapcsolata. Az influenszer eleinte cáfolta a szakításukról szóló híreket, a hónap végén azonban – éppen a harmadik házassági évfordulójuk napján – tudatta a nyilvánossággal, hogy a focistával véget ért a kapcsolatuk. Hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz, arról egyik fél sem beszélt.

Stohl András júniusban tudatta az Instagram-követőivel, hogy harmadik feleségével, Stohl Vicával a szakítás mellett döntöttek. Posztjában a színész-műsorvezető hangsúlyozta, bár már nem alkotnak egy párt legfiatalabbik gyermeke édesanyjával, továbbra is békében és szeretetben fognak együttműködni.

Néhány héttel később derült ki, hogy Stohl lesz a következő Nagy Ő.

Völgyi Zsuzsi és 18 évvel fiatalabb zenész kedvese, Kökény Tamás három évig jártak együtt, idén azonban ők is külön utakra léptek. Bár szakításuk után egy ideig még nem sikerült teljesen elengedniük egymást, az énekesnő augusztusban már arról beszélt egy interjúban, hogy valójában azért ért véget a kapcsolatuk, mert exe nem volt ott, amikor szüksége volt rá.

Németh Vini és Ádám Sofi egy párként vágtak neki az Ázsia Expressz idei évadának, ám a kiesésük után adásba kerülő kibeszélőműsorból kiderült, hogy szétmentek, miután visszatértek Magyarországra. Az énekesnő elmondása szerint a rapper olyan életvitelt folytatott, amit ő nem nagyon fogadna el.

Szekér Gergő tavaly áprilisban élőben osztotta meg a Reggeli nézőivel, hogy egy férfit szeret. Párjával, Simonnal idén tavasszal ért véget közel hároméves kapcsolatuk egy vitát követően, ami után inkább abban maradtak, hogy barátokként folytatják. Szakításuk után néhány hónapig még egy helyen is éltek, amíg az énekes el nem költözött.

Géczi Bea és Szegedi Fecsó öt éven át voltak egy pár. Ez idő alatt többször is szakítottak, idén nyáron azonban a Blondie néven énekesnőként is tevékenykedő nő azt mondta, végleg betelt nála a pohár. Úgy fogalmazott, neki nem fér bele az az életmód, amit Szegedi folytat.

A nyáron Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb kedvese, Obersovszky Lara is felbontották jegyességüket. A műsorvezető igen nehéz időszakot élt meg, egy hónapon belül ugyanis a bátyját is elveszítette.

Különválásukkal kapcsolatban Harsányi többször is nyilatkozott: elmondta például, hogy Obersovszky volt élete szerelme, és próbálja örömmel felfogni a dolgot, hogy ez neki két és fél éven át megadatott, majd egy másik interjúban arról beszélt, gyanúja szerint exe már a szakításuk előtt „piackutatást” végzett. Később arról is beszámolt, hogy egy gyomrossal ért fel számára, amikor volt párja a szakításukat követően egy hónappal már mással volt boldog, de úgy fogalmazott, ez egyben a választ is megadta neki: félreismerte exmenyasszonyát, és félreértelmezte az érzéseit. Úgy véli, meglehet, hogy Obersovszky egy idő után nem azt kapta tőle, amit szeretett volna, a nő ugyanis nála jobban szorgalmazta az esküvőt, illetve azt, hogy közös otthonuk legyen a kétlaki életük helyett, ám az is ellentétet szült közöttük, hogy egyikük zuglói kötődésű, másikuk pedig a főváros budai oldalát preferálja.

Szűcs Judith is szingli lett. A 72 éves énekesnő 16 együtt töltött év után döntött úgy, hogy szakít vőlegényével. Az okokról nem akart beszélni, de annyit elárult, hogy úgy érzi, jól döntött, és a döntése végleges.

Októberben derült fény arra, hogy Fodor Rajmund és Fonyódi Bernadett elváltak. Titokban, 23 év házasság után léptek külön utakra, amivel kapcsolatban a vízilabdázó annyit árult el, hogy a válás után is igyekeznek megtartani a családi egyensúlyt, gyerekeik pedig szabadon mozoghatnak az otthonaik között.

Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge ismét szakítottak az ősszel, különválásuk azonban ezúttal sem bizonyult véglegesnek. Varga novemberben már arról számolt be, hogy feleségével hosszabb szünetet tartottak, amit utólag egyikük sem bán, és abszolút jól vannak.

November közepe felé Molnár Áron és Duda Éva közös videót posztoltak az Instagramon, melyben elárulták, hogy nem alkotnak egy párt. Mint kiderült, ekkorra már másfél éve elváltak, közös bejelentkezésükkor azonban hangsúlyozták, hogy életünk végéig szeretni és tisztelni fogják egymást.

A friss házasok

Szoboszlai Dominik márciusban, kevesebb mint fél év jegyben járás után vette feleségül párját, Buzsik Borkát. A nyáron egy közös kislányuk is született.

Henry Kettner és menyasszony, Rebeka szintén márciusban lettek férj és feleség, a Maldív-szigeteken házasodtak össze titokban. A nyáron jelentették be, hogy úton van az első közös gyerekük is.

Kocsis Paulina, a 2021-es X-Faktor felfedezettje áprilisban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy valójában már egy éve Hepp-Kocsis Paulina a neve, párjával, Martinnal ugyanis összeházasodtak egy polgári szertartáson. Gyűrűt azonban nem cseréltek, a pár ugyanis abban állapodott meg, hogy arra csak ez év júliusában tartott lagzijukon kerül majd sor.

Yvonne Dederick és orvosként tevékenykedő párja 2022-ben jegyezték el egymást. Esküvőjüket többször is elhalasztották, ám végül tavasszal szűk családi körben kimondták egymásnak az igent. A Feleségek luxuskivitelben című realityből ismert üzletasszony harmadik alkalommal állt oltár elé.

Több mint két és fél év együtt járás után a Gólkirályság színésze, Pesák Ádám is feleségül vette táncművész kedvesét, Ildikót. Két héttel az esküvőjükről szóló hírek után azt is bejelentették, hogy az ötéves tervük lerövidült, ugyanis összejött nekik a baba.

Veréb Tamás és Koltai Vivien év elején adták hírül, hogy jegyespár lettek. Nem vártak sokat az esküvővel, májusban hivatalosan is összekötötték az életüket.

Lola sem járt sokáig jegyben titokzatos kedvesével: párja márciusban kérte meg az énekesnő kezét, áprilisban elárulták, hogy úton van a közös kislányuk, ez év júniusában pedig össze is házasodtak. Azóta a babájuk, Lenka is megszületett.

Csocsesz is megnősült a nyáron. Párját, Angélát egy nap híján a hetvenedik születésnapján vette feleségül.

Hujber Ferenc és Szőke Krisztina júliusban házasodtak össze. A ceremónián mindketten feketét viseltek. Már korábban is szerették volna hivatalosan is összekötni az életüket, ám akkor a pandémia miatt le kellett fújniuk az esküvőjüket.

Baronits Gábor tavaly márciusban kérte meg Oczella Eszter kezét. Esküvőjükre közel másfél évvel később került sor az idén augusztusban.

2025 Tóth Dávid számára is a szerelem éve volt. Márciusban eljegyezte párját, Timit, majd augusztusban össze is házasodtak.

Curtis az Ázsia Expressz forgatásán határozta el, hogy még az idén feleségül veszi Barnai Juditot, esküvőjükre pedig sor is került augusztusban.

Titkos esküvőn mondta ki egymásnak az igent Molnár Nini és Fucsovics Márton is. A divattervező és a teniszező szűk körben esküdtek meg, nyolc hónapnyi jegyben járás után.

Bár tavaly nyáron még a szakításukról számoltak be a lapok, alig több mint egy évvel később már házastársakként élnek Ember Márkék. Feleségével, Havasi Virággal augusztusban házasodtak össze a budapesti szerb templomban.

Az ősszel Krausz Gábor és Mikes Anna is összeházasodtak, Bodrogkeresztúron volt az esküvő, ahol a séf Tóth Gabival közös kislánya, Hannaróza is jelen volt. A pár később a nászútjuk alkalmával, a Seychelle-szigeteken is kimondta egymásnak az igent, nászajándékként ugyanis kaptak még egy esküvőt.

Szabados Ági is szeptember első hétvégéjén ment hozzá vőlegényéhez, Péterhez. Párjával szűk körben házasodtak össze, akiről a műsorvezető később elárulta, hogy fodrász, és a legjobbaktól tanult Oslóban. A férfival egy évig távkapcsolatban is éltek, mielőtt januárban megtörtént volna a lánykérés.

Februári eljegyzésük után Molnár Gusztávék is hamar férj és feleség lettek. Szeptemberben volt az esküvőjük, a hónap vége előtt pedig azt is bejelentették, hogy hamarosan egy kislánnyal bővül majd a családjuk.

Lajsz András életmentő műtéten esett át szeptemberben, ami miatt az esküvőjét is el kellett halasztania. Nagy Gizellával azonban október elején bepótolták, ami elmaradt: a Morgó-patak partján fogadtak egymásnak örök hűséget a szeretteik körében.

Csórics Balázs októberben a Mokkában mesélt arról, hogy menyasszonyával, Dalmával titokban összeházasodtak. A S.E.R.E.G. színésze a beszélgetés alkalmával azt is elárulta, hogy feleségével még egy évre sem nyúlt vissza az ismeretségük, amikor igent mondtak egymásnak az oltárnál.

A Szomszédok egykori sztárjának, Ivancsics Ilonának is nagy híre volt az év végére: a 65 éves színésznő novemberben árulta el, hogy májusban férjhez ment. Férjét Zrínyi Miklósnak hívják, és mint kiderült, tavaly ősszel kérte meg a kezét.