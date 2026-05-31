Határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba Kína arra az esetre, ha az Európai Unió új, egyoldalú kereskedelmi eszközöket vagy diszkriminatív korlátozásokat vezetne be a kínai termékekkel szemben – közölte vasárnap a kínai kereskedelmi minisztérium reakciója alapján az MTI.

EU: nem fenntarthatóak a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok

Az Európai Bizottság 27 tagból álló testülete pénteken tartott vitát az EU és Kína kapcsolatáról. A tanácskozáson nem születtek konkrét döntések, de az uniós tájékoztatás szerint az egyeztetés alapul szolgálhat a június közepén esedékes G7-csúcstalálkozó, valamint az Európai Tanács ülésének tárgyalásaihoz.

Kína továbbra is fontos partner, ezért az együttműködés és a párbeszéd folytatódik – közölte a bizottság a megbeszélést követően. A testület szerint ugyanakkor a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok nem fenntarthatóak. A gazdasági, illetve biztonságpolitikai érdekek szorosabb összefonódása egységesebb és határozottabb uniós fellépést tesz szükségessé – hangsúlyozták.

Kína a szabad és tisztességes verseny elveinek betartását kéri

Kína kereskedelmi minisztériumának szóvivője közölte: figyelemmel kísérik az Európai Unió Kínával kapcsolatos vitáit. Szerintük Kína és az Európai Unió egyenrangú, kölcsönösen előnyös gazdasági és kereskedelmi partnerek, ezért Peking elvárja Brüsszeltől, hogy tartsa tiszteletben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait, valamint a szabad kereskedelem és a tisztességes verseny elveit, továbbá a protekcionizmus és az egyoldalú intézkedések elutasítását is kérik.

A felek közötti kommunikációs csatornák továbbra is nyitottak, jelenleg pedig egy kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásáról tárgyalnak. Peking reméli, hogy az EU a párbeszéd és a konzultáció útján kezeli a nézeteltéréseket, mely a gazdasági kapcsolatok stabil és egészséges fejlődését eredményezheti.

A kínai-uniós viszony azt követően vált feszültebbé, hogy az Európai Unió pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre. Emellett mindkét fél vizsgálatokat indított egyes termékekkel kapcsolatban, Kína pedig exportkorlátozásokat vezetett be bizonyos stratégiai jelentőségű nyersanyagokra.