elektromos autók · európai unió · kereskedelem · kína
Gazdaság

Kína felveszi a kesztyűt, ha az EU vámokat vet ki a termékeire

admin Ürmös Dániel
2026. 05. 31. 13:54
Kína a szabad és tisztességes verseny betartására kéri az EU-t, amely viszont egységesebben lépne fel az ázsiai óriással szemben, és új, fenntarthatóbb kereskedelmi kapcsolatot alakítana ki.

Határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba Kína arra az esetre, ha az Európai Unió új, egyoldalú kereskedelmi eszközöket vagy diszkriminatív korlátozásokat vezetne be a kínai termékekkel szemben – közölte vasárnap a kínai kereskedelmi minisztérium reakciója alapján az MTI.

EU: nem fenntarthatóak a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok

Az Európai Bizottság 27 tagból álló testülete pénteken tartott vitát az EU és Kína kapcsolatáról. A tanácskozáson nem születtek konkrét döntések, de az uniós tájékoztatás szerint az egyeztetés alapul szolgálhat a június közepén esedékes G7-csúcstalálkozó, valamint az Európai Tanács ülésének tárgyalásaihoz.

Kína továbbra is fontos partner, ezért az együttműködés és a párbeszéd folytatódik – közölte a bizottság a megbeszélést követően. A testület szerint ugyanakkor a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok nem fenntarthatóak. A gazdasági, illetve biztonságpolitikai érdekek szorosabb összefonódása egységesebb és határozottabb uniós fellépést tesz szükségessé – hangsúlyozták.

Kína a szabad és tisztességes verseny elveinek betartását kéri

Kína kereskedelmi minisztériumának szóvivője közölte: figyelemmel kísérik az Európai Unió Kínával kapcsolatos vitáit. Szerintük Kína és az Európai Unió egyenrangú, kölcsönösen előnyös gazdasági és kereskedelmi partnerek, ezért Peking elvárja Brüsszeltől, hogy tartsa tiszteletben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait, valamint a szabad kereskedelem és a tisztességes verseny elveit, továbbá a protekcionizmus és az egyoldalú intézkedések elutasítását is kérik.

A felek közötti kommunikációs csatornák továbbra is nyitottak, jelenleg pedig egy kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásáról tárgyalnak. Peking reméli, hogy az EU a párbeszéd és a konzultáció útján kezeli a nézeteltéréseket, mely a gazdasági kapcsolatok stabil és egészséges fejlődését eredményezheti.

A kínai-uniós viszony azt követően vált feszültebbé, hogy az Európai Unió pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre. Emellett mindkét fél vizsgálatokat indított egyes termékekkel kapcsolatban, Kína pedig exportkorlátozásokat vezetett be bizonyos stratégiai jelentőségű nyersanyagokra.

