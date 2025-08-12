„Megyek tovább, és szarok mindenkire” – Harsányi Levente egy hónap alatt tragédiák sorát élte át

Az elmúlt hetekben sorozatos megpróbáltatások követték egymást Harsányi Levente életében. A minap lapunk is megírta, hogy a tévés és 20 évvel fiatalabb menyasszonya, Obersovszky Lara szakítottak, most pedig kiderült, hogy a bátyját is elveszítette.

Erre nem lehet felkészülni. Kivéve, ha beteg az ember, de a testvérem nem volt az. Két nap alatt, egy sikeres életmentő műtét után ment el…

– osztotta meg a Borssal Harsányi.

Mint kiderült, a tévés testvérének halála mögött egy elpattant ér áll, ami elöntötte vérrel a belső szerveket.

Az orvosok fantasztikus munkát végeztek, elhárították a vészhelyzetet. De a teste nem tudta feldolgozni a sokkhatást, két nap múlva adta fel a küzdelmet. Nem tudom, mi jöhet még… remélem, a házam nem ég le.

Harsányi a történtekkel kapcsolatban hozzátette, hisz abban, hogy a kemény helyzetek formálják a kemény jellemet, és rengeteg dolog ad számára erőt: rádiós szereplések, új projektek, és legfőképpen a gyerekei, akik bearanyozzák a napjait. A műsorvezető úgy fogalmaz: „Isten mindig a döntetlenre játszik”.

Lelki, szerelmi és családi tragédia egy hónap leforgása alatt, plusz a lábamat is műtötték, viszont mindegyik egy új utat nyit az életemben. Mindennek oka van, ebből látni és tanulni kell. Sokkal jobban esik nekem egy ölelés a kislányomtól, egy pohár sör, mert ilyenkor eszembe jut, hogy ezt a bátyám is megihatná, de már nem tudja.

Harsányi azt mondja, most egy olyan időszakot él meg, amikor az erős kiválasztódás esete áll fent.

Nem én akartam így, hogy elhagyjon a menyasszonyom, meghaljon a bátyám és megműtsenek, de ez van. Tulajdonképpen a Gladiátor 3 forgatására készülök, és én vagyok a főszereplő. Rettentően keményen megyek tovább. […] Az a hülye, aki ilyenkor feladja. Az élet GPS: újratervezés van, még egy csomó út áll rendelkezésre. Megyek tovább, és szarok mindenkire

– zárta gondolatait.