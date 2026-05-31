Nyert az előre hozott választáson a máltai Munkáspárt

Sima győzelmet aratott a szombati előre hozott választáson a máltai Munkáspárt, Robert Abela marad a miniszterelnök, írja a Politico. Magabiztos felhatalmazással folytathatják a kormányzást.

Zsinórban negyedszer tudott nyerni Abela pártja:

történelmet írtunk, ez a győzelem minden máltai győzelme

– nyilatkozta a Times of Malta hírportálnak az eredményhirdetés után az újrázó miniszterelnök, aki 2020 óta van hivatalban.

Alex Borg, az ellenzéki Nemzeti Párt vezetője elismerte a vereséget: „nem olyan eredmény született, mint amire vágytunk, de tudomásul vesszük a választók üzenetét” – mondta a politikus.

A máltai miniszterelnök áprilisban írt ki előre hozott választást, az ötéves ciklusának negyedik évében, mivel attól tartott, hogy az iráni háború és az azt követő gazdasági sokk megingathatja a kormánya támogatottságát. 2013 óta adja a miniszterelnököt Máltán a Munkáspárt, ezzel ők az egyik legrégebb óta kormányzó erő az Európai Unióban.