munkáspártmáltarobert abelaválasztás
Nagyvilág

Nyert az előre hozott választáson a máltai Munkáspárt

Alberto PIZZOLI / AFP
admin Ősze András
2026. 05. 31. 15:43
Alberto PIZZOLI / AFP
Robert Abela marad a miniszterelnök.

Sima győzelmet aratott a szombati előre hozott választáson a máltai Munkáspárt, Robert Abela marad a miniszterelnök, írja a Politico. Magabiztos felhatalmazással folytathatják a kormányzást.

Zsinórban negyedszer tudott nyerni Abela pártja:

történelmet írtunk, ez a győzelem minden máltai győzelme

– nyilatkozta a Times of Malta hírportálnak az eredményhirdetés után az újrázó miniszterelnök, aki 2020 óta van hivatalban.

Alex Borg, az ellenzéki Nemzeti Párt vezetője elismerte a vereséget: „nem olyan eredmény született, mint amire vágytunk, de tudomásul vesszük a választók üzenetét” – mondta a politikus.

A máltai miniszterelnök áprilisban írt ki előre hozott választást, az ötéves ciklusának negyedik évében, mivel attól tartott, hogy az iráni háború és az azt követő gazdasági sokk megingathatja a kormánya támogatottságát. 2013 óta adja a miniszterelnököt Máltán a Munkáspárt, ezzel ők az egyik legrégebb óta kormányzó erő az Európai Unióban.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előrenyomult az izraeli hadsereg Libanonban, utoljára 26 éve voltak ilyen mélyen az országban
Drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, a NAÜ helyszíni szemlét kér
Szurkolók várják a BL-döntő eredményét
„Ez már a felső egy százaléknak szól” – ilyen volt a hangulat a városban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik