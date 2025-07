Szőke Krisztina elárulta, miért feketében ment feleségül Hujber Ferenchez

Hujber Ferenc a hétvégén feleségül vette legkisebb gyermeke édesanyját, Szőke Krisztinát. Közös fiuk, Regő 2020-ban született.

Az esküvőről az újdonsült feleség közösségi oldalán posztolt néhány fotót, a bejegyzés alatt kérdezte meg tőle egy kommentelő, hogy a menyasszony miért van feketében.

Nincs a feketével semmi baj. Ez a komfort színem és magyar emberként nem is kéne, hogy újdonság legyen, hiszen: Magyarországon több helyütt, pl. Kalocsán, fekete színű volt a menyasszonyi ruha. A népdal is azt mondja, hogy a lány most esküszik fekete gyászruhában. De fekete menyasszonyi ruha volt a Berettyó-felvidéki népviseleti szokás is. A Kunságon még az 1960-as évekig szokás volt, hogy az asszonyokat feketére festett egykori menyasszonyi ruhájukban temették el. Így a menyasszonyi ruha a hűség szimbólumának is mondható