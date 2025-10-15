Fodor Rajmund először beszélt a válásáról: Igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt

A napokban derült ki, hogy Fodor Rajmund és felesége 23 év házasság után elváltak. Bár a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ritkán beszél a magánéletéről, a hot! magazinnak nemrég nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban.

A válás után is igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt. A gyerekeink szabadon mozoghatnak, és lazán lehetnek itt és az édesanyjuknál is. Eddig is sikerült konszenzusra jutnunk ebben, ezután is erre törekszünk

– idézte a Blikk a sportolót, aki úgy véli, a gyerekei iskolázottsága és teljesítménye mögé komoly hátteret tudott teremteni.

Mindketten két idegen nyelvet is beszélnek folyékonyan a magyaron kívül. Mindig családban gondolkodtam, sőt, már a sportkarrierem utolsó része is úgy alakult, hogy központi szerepet játszott a gondolat, hogy apa leszek. A húszas éveim vége felé szerettem volna családot alapítani, majd megérkezett hozzánk a lányom, rá négy évre pedig a kisfiam. Mindketten beszélnek angolul és olaszul, a lányom, Nadin másodéves egyetemista, a fiam, Damian pedig másodikos a gimnáziumban. Lehet mondani, hogy programszerűen jött minden, de ezeket a történeteket az élet adja.

Fodor hozzátette, hogy következetes szülőnek tartja magát, aki tud kellőképpen szigorú lenni, de eközben lágyszívű is. Bevallása szerint mindig azért dolgozott, hogy a gyerekeinek mindent megadhasson ahhoz, hogy elindulhassanak az életben.

Azontúl, hogy következetes vagyok, és néha a kellő szigor is jelen van, elég sok aspektusban engedékeny vagyok. Az élsport, egy kis túlzással, olyan, mint a katonaság, hiszen minden időnk percre be van osztva: mikor és hova utazunk, mit és mennyit ehetünk, mikor edzünk. Elképesztően feszített és komoly menetrend, ami mindig teljes odafigyelést igényel a sportolótól. Akarva-akaratlanul az ilyen múlttal rendelkező ember hoz át különböző attitűdöket a családi életbe és a hétköznapjaiba, de a gyerekeknél nincs ilyen fegyelem, mint nálunk volt a sportban akkor

– magyarázta az Ázsia Expresszt is megjáró olimpikon.