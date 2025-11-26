Házasság első látásra: Kármen és Dani a forgatás után összeköltöztek

Egyetlen páros döntött úgy idén a Házasság első látásra című műsorban, hogy folytatják a házasságukat, Kármen és Dani – kiderült, hogyan alakult a kapcsolatuk a műsor után. A Tények Plusz hetekkel a műsor forgatása után készített velük interjút, amire együtt, kézen fogva érkezett meg a házaspár.

Mint elmondták, az ismerkedésre fektették a hangsúlyt, és már együtt is élnek, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt.

Arra próbáltunk összpontosítani, hogy felépítsük azt, ami egyébként mi vagyunk. Az összeköltözés volt nagy macera, mert azt gondoltam, hogy pikk-pakk megleszünk, de három-négy napba beletelt. Én úgy gondolom, hogy egyébként tök jól egymásra tudtunk hangolódni

– mondta el Kármen.

Dani szerint a kísérlet nem ért véget, csak egy másik szintre lépett:

Abba a stádiumába lépett, amikor a kísérlet már rajtunk áll vagy bukik. Megnézzük, hogy hogyan és meddig tudunk kísérletezni egymással.

Kármen azt mondta, amiért a műsorba jelentkeztek, azt megkapták, és akármilyen rögös is volt az útjuk, nekik sikerült kiállniuk azokat a próbákat, amiket eléjük görgetett az élet.

A TV2 riportja azzal zárult, hogy jövő héten derül ki, mi van a párossal most.

A finálé óta Becca és Zsolt is szétmentek, ők így beszéltek kapcsolatuk alakulásáról: