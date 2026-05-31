Bunyó és letartóztatások a BL-döntő alatt, 150 drukker akart betörni a PSG-stadionba

A Le Monde információja szerint a PSG-Arsenal BL-döntő kezdetén 150 személy próbált meg bejutni a Parc des Princes egyik kapuján (a PSG stadionjában 17 600-an gyűltek össze, hogy élőben, kivetítőn nézzék a mérkőzést), ami a rendőrséget beavatkozására késztette.

A meccs alatt tényleges összecsapásokra is sor került, amint az alábbi videón is látható.

Intervention de la police avec nombreux coups de matraque pour disperser un groupe de supporters près du Parc des Princes.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/PBQZlELxhN — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

A hatóságok úgy számoltak, hogy több százezer ember vonul Párizs utcáira a döntőt követően, ennek biztosítása azért tűnt nehezebbnek, mert a finálén kívül a fővárosban rögbimérkőzésre, a francia nyílt teniszbajnokság folytatására és számos koncertre is sor kerül.

Nagyon stabil rendszerünk van, kevesebb, mint 1600 ellenőrzés és körülbelül tíz letartóztatás történt

– jelentette ki Laurent Nunez belügyminiszter délután 6 óra körül.

🚨🇫🇷 FLASH | Des tensions éclatent autour du Parc des Princes. (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/cZXxDnhwL3 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026

A Le Parisien arról írt, hogy a vandálok megrongáltak egy buszmegállót az Avenue de la Boétie-n, a Champs-Élysées közelében, illetve megdobáltak a rendvédelmi szerveket.

130-nál is több előállítás, megsérült egy rendőr is

A párizsi hatóságok szombat éjjel azt közölték, hogy a PSG által tizenegyesekkel megnyert döntő után több mint 130 embert állítottak elő Párizsban.

A győzelmet több tízezren ünnepelték a főváros központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték-rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. A rendőrség közlése szerint 45 embert éjszakára is őrizetben tartanak.

Vasárnap is lesznek lezárások

Francia lapok szerint a belügyminisztérium a tavalyinál még nagyobb készültséget rendelt el, országosan már 22 ezer rendőr és csendőr mozgósításáról döntöttek, ebből mintegy nyolcezret a párizsi régióban vetettek be.

A cél a kijelölt ünneplőhelyek biztonságának garantálása. A hatóságok számításai szerint vasárnap délután százezres tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatala jelezte, hogy a csapatot az államfő is fogadja.

A biztonsági intézkedések vasárnap is érvényben maradnak Párizsban.

Tavaly nagy botrány volt

Tavaly a PSG kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott az olasz Inter ellen, a meccset követően pedig számos francia városban, köztük Párizsban is nagy felfordulás és rendbontás alakult ki.

Pedig a párizsi rendőrfőnök akkori nyilatkozata szerint az egyik legnagyobb, futballeseményhez kapcsolódó óvintézkedéseket hozták, 5400 rendőrt vezényeltek ki Párizsba és környékére, kiemelten figyelték a PSG-hez kapcsolódó fő gyülekezési pontokat a Champs-Élysées-től a Parc des Princes stadionig.

Ennek ellenére 563 embert letartóztattak Franciaországban, ebből 491-et Párizsban; több mint 190-en megsérültek, 264 jármű kiégett, két ember pedig az életét vesztette az ünneplésekhez kapcsolódó incidensekben.

Három hete volt a főpróba

A helyzet hasonlóképpen alakult három hete, amikor a PSG a hazai 5-4-es győzelmet követően, 1-1-es döntetlent ért el a Bayern München otthonában, és 6-5-ös összesítéssel bejutott a legrangosabb európai kupasorozat budapesti fináléjába.

A sikert követően ismét zavargások törtek ki Párizsban a francia szurkolók és a rendőrség között, 127 embert letartóztattak, tizenegyen kórházba kerültek, 23 rendőr könnyebb, egy személy súlyos sérüléseket szenvedett.

Laurent Nunez belügyminiszter akkor a BL-döntőre célozva már figyelmeztette a drukkereket, hogy zéró tolerancia lesz érvényben, a rendőrség pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálja elejét venni a hasonló helyzeteknek.