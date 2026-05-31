arsenalbajnokok ligájablfoci
Foci

Bunyó és letartóztatások a BL-döntő alatt, 150 drukker akart betörni a PSG-stadionba

French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) Police officers (R) stand by as Paris Saint-Germain's supporters gather on the Champs-Elysees Avenue during the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC played in Budapest, in Paris on May 30, 2026.
ROMEO BOETZLE / AFP
Óriási volt a készültség Párizs főbb csomópontjain
24.hu
2026. 05. 31. 03:33
French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) Police officers (R) stand by as Paris Saint-Germain's supporters gather on the Champs-Elysees Avenue during the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC played in Budapest, in Paris on May 30, 2026.
ROMEO BOETZLE / AFP
Óriási volt a készültség Párizs főbb csomópontjain
Nagyon komoly rendőri készültség előzte meg a Bajnokok Ligája idei döntőjét – nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is. Nem véletlenül, az elmúlt évben ugyanis a Paris Saint-Germain szurkolói, ultrái nagyon sok problémát okoztak a francia fővárosban.

A Le Monde információja szerint a PSG-Arsenal BL-döntő kezdetén 150 személy próbált meg bejutni a Parc des Princes egyik kapuján (a PSG stadionjában 17 600-an gyűltek össze, hogy élőben, kivetítőn nézzék a mérkőzést), ami a rendőrséget beavatkozására késztette.

A meccs alatt tényleges összecsapásokra is sor került, amint az alábbi videón is látható.

A hatóságok úgy számoltak, hogy több százezer ember vonul Párizs utcáira a döntőt követően, ennek biztosítása azért tűnt nehezebbnek, mert a finálén kívül a fővárosban rögbimérkőzésre, a francia nyílt teniszbajnokság folytatására és számos koncertre is sor kerül.

Nagyon stabil rendszerünk van, kevesebb, mint 1600 ellenőrzés és körülbelül tíz letartóztatás történt

– jelentette ki Laurent Nunez belügyminiszter délután 6 óra körül.

A Le Parisien arról írt, hogy a vandálok megrongáltak egy buszmegállót az Avenue de la Boétie-n, a Champs-Élysées közelében, illetve megdobáltak a rendvédelmi szerveket.

130-nál is több előállítás, megsérült egy rendőr is

A párizsi hatóságok szombat éjjel azt közölték, hogy a PSG által tizenegyesekkel megnyert döntő után több mint 130 embert állítottak elő Párizsban.

A győzelmet több tízezren ünnepelték a főváros központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték-rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. A rendőrség közlése szerint 45 embert éjszakára is őrizetben tartanak.

Vasárnap is lesznek lezárások

Francia lapok szerint a belügyminisztérium a tavalyinál még nagyobb készültséget rendelt el, országosan már 22 ezer rendőr és csendőr mozgósításáról döntöttek, ebből mintegy nyolcezret a párizsi régióban vetettek be.

A cél a kijelölt ünneplőhelyek biztonságának garantálása. A hatóságok számításai szerint vasárnap délután százezres tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatala jelezte, hogy a csapatot az államfő is fogadja.

A biztonsági intézkedések vasárnap is érvényben maradnak Párizsban.

Tavaly nagy botrány volt

Tavaly a PSG kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott az olasz Inter ellen, a meccset követően pedig számos francia városban, köztük Párizsban is nagy felfordulás és rendbontás alakult ki.

Pedig a párizsi rendőrfőnök akkori nyilatkozata szerint az egyik legnagyobb, futballeseményhez kapcsolódó óvintézkedéseket hozták, 5400 rendőrt vezényeltek ki Párizsba és környékére, kiemelten figyelték a PSG-hez kapcsolódó fő gyülekezési pontokat a Champs-Élysées-től a Parc des Princes stadionig.

Ennek ellenére 563 embert letartóztattak Franciaországban, ebből 491-et Párizsban; több mint 190-en megsérültek, 264 jármű kiégett, két ember pedig az életét vesztette az ünneplésekhez kapcsolódó incidensekben.

Három hete volt a főpróba

A helyzet hasonlóképpen alakult három hete, amikor a PSG a hazai 5-4-es győzelmet követően, 1-1-es döntetlent ért el a Bayern München otthonában, és 6-5-ös összesítéssel bejutott a legrangosabb európai kupasorozat budapesti fináléjába.

A sikert követően ismét zavargások törtek ki Párizsban a francia szurkolók és a rendőrség között, 127 embert letartóztattak, tizenegyen kórházba kerültek, 23 rendőr könnyebb, egy személy súlyos sérüléseket szenvedett.

Laurent Nunez belügyminiszter akkor a BL-döntőre célozva már figyelmeztette a drukkereket, hogy zéró tolerancia lesz érvényben, a rendőrség pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálja elejét venni a hasonló helyzeteknek.

Kapcsolódó
Police vans blocking the Champs Elysees as part of security measures ahead of the Champions League semifinal between PSG and Bayern a police car in the foreground in Paris, France, on May 6, 2026. Fourgons de police en travers de l avenue des Champs Elysees en dispositif de securite en marge de la demi finale de la ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, une voiture de police en premier plan a Paris, France le 6 mai 2026.
Már előre retteg a rendőrség a PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő miatt
Legalábbis Párizsban, ahol a tavalyi finálé után is botrány volt, de most az elődöntő után is forrongtak az utcák.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

A PSG bírta jobban idegekkel, játékfegyverrel sétáló fiatalt kapcsoltak le a rendőrök – ez történt a BL-döntő napján

Friss

Népszerű

Összes
Szakértővel mutatjuk be, hogyan lesz PTSD egy megterhelő eseményből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik