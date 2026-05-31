Nem lesz partner a Tisza-kormány abban, hogy a CATL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen – mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség tiszás országgyűlési képviselője a Debrecinernek adott interjúban.

Súlyosabb szankciók, új hatóság jöhet

Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe

– fogalmazott a politikus.

Tárkányi azt is kiemelte: a Tisza az eddigieknél szigorúbbban fogja szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Ebben kulcsszerep juthat a Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben áll majd fel, és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni.

Vasúti fejlesztések, távlati tervek

Az államtitkár arról is beszélt: cél a korábban bezárt, 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása is, mellyel kapcsolatban átfogó rekonstrukció szükséges. Az újranyitás Tárkányi szerint néhány hónapon belül megtörténhet, távlati tervként, „álomként” pedig akár Nagyváradig is meghosszabbítanák a vonalat. Elkezdik a Nagyállomás felújítását is, még ebben a ciklusban is, melyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. „50-100 évben kell gondolkodni, úgy kell a koncessziókat megalkotni, és ciklusokon átívelően kell újraszervezni Debrecent” – hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.

A politikus kiemelte: Debrecen nem az ország másik fővárosa, ahogyan a Fidesz emlegette. Mindig is régióközpont volt, ilyen szerepet szánunk neki – mondta.

Azt a kissebbségi komplexust, amit a fideszesek csináltak, hogy fővárost akartak csinálni Debrecenből, felejtsük el

– fogalmazott. „Bennem nincs ilyen komplexus, és valójában a debreceniekben sincs” – tette hozzá. A fővárossal szerinte partnerségre kell törekedni, és olyan infrastrukturális fejlesztéseket kell végezni, melyek révén vasúttal akár egy óra alatt is elérhető lesz Debrecenből a főváros.