Völgyi Zsuzsi a szakítása okáról: Szerintem nem járja, hogy kapcsolatban élek, és a volt férjemet kell megkérnem bármire is

Völgyi Zsuzsi még júniusban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy 18 évvel fiatalabb párjával, Kökény Tamással három év után véget ért a kapcsolatuk. Az énekesnő a múlt hónap végén mellkisebbítő műtéten esett át, ekkoriban úgy fogalmazott, exével még nem sikerült száz százalékban elengedniük egymást.

Völgyi nemrég a Borsnak adott interjújában beszélt arról, hogy a műtét utáni lábadozási időszak feladta neki a leckét: nem emelhetett, nem vezethetett, lányát, Glóriát azonban ugyanúgy el kellett látnia, miközben a lakásában épp felújítás zajlott. A beszélgetés alkalmával az énekesnő volt párja is szóba került:

Tényleg nem számítottam rá, hogy egymás mellett fogunk megöregedni, úgy gondoltam, hogy amíg szép, amíg mind a ketten tudjuk szeretni egymást, addig tart majd

– kezdtek a portálnak az édesanya, hozzátéve: ettől még kapcsolatban éltek Kökénnyel, ami magában hordozza azt, hogy mindenben segítik egymást.

Valójában pontosan ezért is véget, mert nem éreztem, hogy maximálisan a segítségemre lett volna. Hogyha nekem bármi volt, szükségem lett volna rá – ami egyébként nem sokszor fordult elő – ő nem ért rá, nem ért oda. Szerintem az nem járja, hogy kapcsolatban élek, és a volt férjemet kelljen megkérnem bármire is. Hiába volt párom, nem volt a társam és ez nem mindegy! Nagyon hálás vagyok Glória apukájának, mert ő volt az, aki segített, most is segít a lakásfelújításban. Tényleg, le a kalappal előtte!

Ami a volt férjét illeti, a Romantic énekesnője elismeri, hogy a kapcsolatuk sokáig viharos volt a válás után, és sok munkába telt, hogy baráti viszonyt tudjanak kialakítani egymással a közös gyermekük miatt.

Mindkettőnkben sok volt a sértettség. Rengeteg munkába került, mire mindketten fel tudtuk fogni, hogy nekünk tartanunk kell a kapcsolatot, egy jó baráti viszonyt kell kialakítanunk a gyerek miatt, nem lehet másképp! Glória is ezt szereti látni, ahogy most vagyunk, hogy milyen jóban vagyunk, hogy nevetünk együtt, vannak közös programjaink, nem szereti, ha apa és anya vitázik. Ez mostanra tökéletes működik, van, hogy együtt szülinapozunk, vagy olyan is van többször, hogy elmegyünk hármasban enni valamit. Mondjuk azt nem tudom, hogy a párjaink, most már csak az ő párja mit szól ehhez, nem hiszem, hogy örül, de köztünk mostanra tényleg csak barátság van!

– tette hozzá.