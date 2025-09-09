harsányi levente
Szórakozás

Harsányi Levente a szakításáról: Lara volt életem szerelme, és próbálom úgy felfogni, hogy örülök, hogy ez nekem két és fél éven át megadatott

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 09. 06:29
TV2

Múlt hónapban lapunk is beszámolt arról, hogy Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb menyasszonya, Oberskovszky Lara szakítottak. A tévés később elmondta, hogy egy hónapon belül tragédiák sorát élte át, jegyessége felbontása mellett a bátyját is elveszítette.

Harsányi nemrég a Bornak adott interjút, melyben ismét hangsúlyozta: nem fog belesüppedni a történtekbe.

Én azt gondolom, hogy mindennek oka van, véget ért a kapcsolatom, elhunyt a testvérem, de én elhatároztam, hogy nem fogok ebbe belesüppedni. Az élet, ha jó vagy, előbb vagy utóbb visszaigazol téged. Nem túlzok, én most baromi jól vagyok. Rengeteg munkám van, a visszérműtétem is jól sikerült, és most már észreveszem, hogy milyen jó csajok mászkálnak az utcán

– mondta a portálnak a műsorvezető, aki többnyire egyedül dolgozta fel a kríziseket, csupán egy-két barát maradt mellette a nehéz időszakban.

A beszélgetés alkalmával a tévés azt is elárulta, hogy noha nyitott szemmel jár, jelenleg nem prioritás az életében, hogy új kapcsolata legyen.

Én eleve nagyon nehezen nyitok, nem könnyű közel kerülni hozzám, ha viszont valakit megszeretek, azt nehezen engedem el. Én hiszek abban, hogy nekem Lara volt életem szerelme, és próbálom úgy felfogni, hogy örülök, hogy ez nekem két és fél éven át megadatott. Ő már mással él, de annak is örülök, hogy nem acsarkodva váltunk el

– tette hozzá Harsányi, aki a vele történtek ellenére csak előre néz. Hangsúlyozta, hogy tényleg jól van, rengeteg a munkája, új tévéműsoron dolgozik, és egyéb elfoglaltságai is lesznek.

Kapcsolódó
„Megyek tovább, és szarok mindenkire” – Harsányi Levente egy hónap alatt tragédiák sorát élte át
A tévés szerint az a hülye, aki ilyenkor feladja.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Berki Mazsi Kulcsár Edináról: Méltó ellenfelem lenne
Megszólalt Sztárbox-os sérülése után PSG Ogli: Nem vagyok jól
„Sosem voltunk egy kasszán” – Kármán Odett elmondta, mik a terveik a milliókkal, amit az Exek csatájában nyertek Kamarás Norbival
Válik férjétől az Astronomer egykori HR-vezetője, aki egy Coldplay-koncerten bukott le a cég vezérigazgatójával
Epstein-ügy: Nyilvánosságra hozták a Donald Trump aláírásával ellátott születésnapi üdvözlőlapot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik