Harsányi Levente a szakításáról: Lara volt életem szerelme, és próbálom úgy felfogni, hogy örülök, hogy ez nekem két és fél éven át megadatott

Múlt hónapban lapunk is beszámolt arról, hogy Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb menyasszonya, Oberskovszky Lara szakítottak. A tévés később elmondta, hogy egy hónapon belül tragédiák sorát élte át, jegyessége felbontása mellett a bátyját is elveszítette.

Harsányi nemrég a Bornak adott interjút, melyben ismét hangsúlyozta: nem fog belesüppedni a történtekbe.

Én azt gondolom, hogy mindennek oka van, véget ért a kapcsolatom, elhunyt a testvérem, de én elhatároztam, hogy nem fogok ebbe belesüppedni. Az élet, ha jó vagy, előbb vagy utóbb visszaigazol téged. Nem túlzok, én most baromi jól vagyok. Rengeteg munkám van, a visszérműtétem is jól sikerült, és most már észreveszem, hogy milyen jó csajok mászkálnak az utcán

– mondta a portálnak a műsorvezető, aki többnyire egyedül dolgozta fel a kríziseket, csupán egy-két barát maradt mellette a nehéz időszakban.

A beszélgetés alkalmával a tévés azt is elárulta, hogy noha nyitott szemmel jár, jelenleg nem prioritás az életében, hogy új kapcsolata legyen.

Én eleve nagyon nehezen nyitok, nem könnyű közel kerülni hozzám, ha viszont valakit megszeretek, azt nehezen engedem el. Én hiszek abban, hogy nekem Lara volt életem szerelme, és próbálom úgy felfogni, hogy örülök, hogy ez nekem két és fél éven át megadatott. Ő már mással él, de annak is örülök, hogy nem acsarkodva váltunk el

– tette hozzá Harsányi, aki a vele történtek ellenére csak előre néz. Hangsúlyozta, hogy tényleg jól van, rengeteg a munkája, új tévéműsoron dolgozik, és egyéb elfoglaltságai is lesznek.