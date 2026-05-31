Német–osztrák hatalomátvétel jöhet az AC Milannál

A La Gazzetta dello Sport szerint komolyra fordulhatnak a dolgok Ralf Rangnick és az AC Milan között, az olasz sportnapilap ugyanis úgy értesült, hogy a jelenlegi osztrák szövetségi kapitány a fő jelölt a sportigazgatói posztra.

Amennyiben ez megvalósul, úgy az edzői poszt is egyértelműbbé válhat, a kiszemeltek között ugyanis ott van Oliver Glasner, a Crystal Palace távozó menedzsere.

A Gazzetta szombaton egy kétoldalas, „Avanti con Rangnick” (Tovább Rangnickkal) című írásban arról számolt be, hogy a milánói klub felvette a kapcsolatot az osztrák kapitánnyal, aki jelenleg a vébére készül, és aki hat hónapja nem döntött arról, meghosszabbítja-e a szerződését.

Glasnerrel találkoznának

Oliver Glasner az utóbbi évek egyik nagy edzőfelfedezettje, akit a sajtóértesülések szerint pénteken kerestek meg a milánóiak, hogy találkozót szervezzenek Gerry Cardinaléval, a klub tulajdonosával, illetve tanácsadójával, Zlatan Ibrahimoviccsal.

Az 51 éves osztrák szakember – aki 2011-ben súlyos fejsérülése miatt volt kénytelen befejezni aktív pályafutását – az elmúlt években nagyszerű sikereket ért el, előbb 2022-ben Európa-ligát nyert a Frankfurttal, majd a tavalyi FA-kupa sikert követően idén elhódította a Konferencia Ligát a Crystal Palace-szal.

A Kurier azt írta, a Milannak van másik alternatívája is: a korábbi Salzburg-edző, Matthias Jaissle ugyancsak Rangnick bizalmasának számít.