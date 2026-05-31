ac milanedzőváltásfocilabdarúgás
Foci

Német–osztrák hatalomátvétel jöhet az AC Milannál

02 July 2024, Saxony, Leipzig: Soccer, UEFA Euro 2024, European Championship, Austria - Turkey, final round, round of 16, Leipzig Stadium, Austria coach Ralf Rangnick gives instructions. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Sebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Ralf Rangnick tényleg a Milanhoz mehet?
24.hu
2026. 05. 31. 13:47
02 July 2024, Saxony, Leipzig: Soccer, UEFA Euro 2024, European Championship, Austria - Turkey, final round, round of 16, Leipzig Stadium, Austria coach Ralf Rangnick gives instructions. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Sebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Ralf Rangnick tényleg a Milanhoz mehet?
Miután múlt héten kínos, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Cagliaritól, az AC Milan vezetése egyszerűen lefejezte a labdarúgócsapatot, és kirúgott mindenkit Giorgio Furlani vezérigazgatón, Igli Tare sportigazgatón és Geoffrey Moncada technikai igazgatón át egészen Massimiliano Allegri vezetőedzőig. Azóta is téma, ki lehet az utód a kispadon, a legfrissebb hírek egészen érdekesek.

A La Gazzetta dello Sport szerint komolyra fordulhatnak a dolgok Ralf Rangnick és az AC Milan között, az olasz sportnapilap ugyanis úgy értesült, hogy a jelenlegi osztrák szövetségi kapitány a fő jelölt a sportigazgatói posztra.

Amennyiben ez megvalósul, úgy az edzői poszt is egyértelműbbé válhat, a kiszemeltek között ugyanis ott van Oliver Glasner, a Crystal Palace távozó menedzsere.

A Gazzetta szombaton egy kétoldalas, „Avanti con Rangnick” (Tovább Rangnickkal) című írásban arról számolt be, hogy a milánói klub felvette a kapcsolatot az osztrák kapitánnyal, aki jelenleg a vébére készül, és aki hat hónapja nem döntött arról, meghosszabbítja-e a szerződését.

Glasnerrel találkoznának

Oliver Glasner az utóbbi évek egyik nagy edzőfelfedezettje, akit a sajtóértesülések szerint pénteken kerestek meg a milánóiak, hogy találkozót szervezzenek Gerry Cardinaléval, a klub tulajdonosával, illetve tanácsadójával, Zlatan Ibrahimoviccsal.

Az 51 éves osztrák szakember – aki 2011-ben súlyos fejsérülése miatt volt kénytelen befejezni aktív pályafutását – az elmúlt években nagyszerű sikereket ért el, előbb 2022-ben Európa-ligát nyert a Frankfurttal, majd a tavalyi FA-kupa sikert követően idén elhódította a Konferencia Ligát a Crystal Palace-szal.

A Kurier azt írta, a Milannak van másik alternatívája is: a korábbi Salzburg-edző, Matthias Jaissle ugyancsak Rangnick bizalmasának számít.

Kapcsolódó
AC Milan's Italian coach Massimiliano Allegri reacts during the Italian Serie A football match between AC Milan and Cagliari at the San Siro Stadium in Milan on May 24, 2026.
Minden vezetőt kirúgott az AC Milan a katasztrofális idényzáró után
Allegri edző mellett távozott a vezérigazgató, a sportigazgató, és a technikai igazgató is.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péterék gyermeknapot tartanak a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik