Férjhez ment Szabados Ági, itt vannak az esküvői fotók is

Szabados Ági, az RTL híradósa kimondta a boldogító igent: vőlegényével, Péterrel összeházasodtak szeptember első hétvégéjén. Ahogy Szabados erről ír:

Minden túlzás nélkül ez volt életünk legszebb hétvégéje. Ezt pedig köszönjük a csodálatos családjainknak, akik osztoztak velünk az álmunkon, és hálával tartozunk annak a mesebeli helynek, ahol az esküvőnket eltölthettük. Toszkánában éreztük magunkat, pedig csak Zombáig kellett elutazzunk. Mivel egyikőnk sem vágyott nagy esküvőre, ezért úgy döntöttünk, hogy csak a szűk családunk körében házasodunk össze. Ennél meghittebb, nyugodtabb és szebb hétvégét aligha tudtunk volna elképzelni