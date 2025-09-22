szabados ági
Szórakozás

Férjhez ment Szabados Ági, itt vannak az esküvői fotók is

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 22. 18:33
RTL

Szabados Ági, az RTL híradósa kimondta a boldogító igent: vőlegényével, Péterrel összeházasodtak szeptember első hétvégéjén. Ahogy Szabados erről ír:

Minden túlzás nélkül ez volt életünk legszebb hétvégéje. Ezt pedig köszönjük a csodálatos családjainknak, akik osztoztak velünk az álmunkon, és hálával tartozunk annak a mesebeli helynek, ahol az esküvőnket eltölthettük. Toszkánában éreztük magunkat, pedig csak Zombáig kellett elutazzunk. Mivel egyikőnk sem vágyott nagy esküvőre, ezért úgy döntöttünk, hogy csak a szűk családunk körében házasodunk össze. Ennél meghittebb, nyugodtabb és szebb hétvégét aligha tudtunk volna elképzelni

– írja, s egyúttal mutatta a fotókat is a nagy napról.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szabados Ági (@szabadosagi) által megosztott bejegyzés

