Varjúsimogatóban tudtuk meg, valóban kivájják-e a varjak az ember szemét

Ahogy mondani szokták, a patkány és a mókus között az a legnagyobb különbség, hogy utóbbinak jobb a PR-ja. Hasonló a helyzet a varjakkal és kedvenc énekesmadarainkkal: előbbiekért kevesen rajonganak, hiszen meséink a halálhoz, a fekete mágiához, gonosz boszorkányokhoz kapcsolják őket, hiedelmeink szerint pedig kártékonyak és veszélyesek, holott nem rosszabbak a rigóknál, vagy a pacsirtáknál, sőt! A varjak a legintelligensebb, legjobb alkalmazkodóképességű madarak közé tartoznak: ezért képesek évezredek óta körülöttünk élni.

A rossz PR a varjak számára élet-halál kérdés: reputációjuk miatt folyton csapdázzák, mérgezik őket, lőnek rájuk csúzlival, lég-, és vadászfegyverekkel, egyéb fegyver híján pedig kövekkel dobálják őket. Ha bajba jutnak, maroknyian próbálják csak menteni őket. Közéjük tartozik Veres Dóri, aki X. kerületi otthonában rendezte be Recrowery nevű menhelyét sérült varjaknak, galamboknak és egyéb számkivetetteknek.

Dolmányosok és kakukktojások