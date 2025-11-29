Varga Miklós Joe és felesége kibékültek: „Hosszabb szünetet tartottunk, de utólag egyikünk sem bánja”

Újra egy párt alkot Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge. Bő egy hónappal ezelőtt számoltunk be a 24.hu-n arról, hogy szakítottak, és ez már nem az első alkalom volt, hogy különváltak az útjaik. Tavaly nyáron házasodtak össze, de nem sokkal előtte egyszer már lemondták az esküvőjüket.

Varga a napokban ismét a feleségéről posztolt fotókat a közösségi oldalán, és a Ripost érdeklődésére azt is elárulta, hogy elásták a csatabárdot.

Abszolút jól vagyunk! Volt már arra példa a párkapcsolatunk alatt, hogy valamelyikünk elköltözött, most egy hosszabb szünetet tartottunk, de utólag ezt így egyikünk sem bánja. A kibékülésünket megelőzte egy nagyon hosszú, őszinte és mély beszélgetés, amely során mindent tisztáztunk a megismerkedésünktől kezdve

– mondta el a műsorvezető, majd így folytatta: