Varga Miklós Joe és felesége kibékültek: „Hosszabb szünetet tartottunk, de utólag egyikünk sem bánja”

Újra egy párt alkot Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge. Bő egy hónappal ezelőtt számoltunk be a 24.hu-n arról, hogy szakítottak, és ez már nem az első alkalom volt, hogy különváltak az útjaik. Tavaly nyáron házasodtak össze, de nem sokkal előtte egyszer már lemondták az esküvőjüket.
Varga a napokban ismét a feleségéről posztolt fotókat a közösségi oldalán, és a Ripost érdeklődésére azt is elárulta, hogy elásták a csatabárdot.
Abszolút jól vagyunk! Volt már arra példa a párkapcsolatunk alatt, hogy valamelyikünk elköltözött, most egy hosszabb szünetet tartottunk, de utólag ezt így egyikünk sem bánja. A kibékülésünket megelőzte egy nagyon hosszú, őszinte és mély beszélgetés, amely során mindent tisztáztunk a megismerkedésünktől kezdve
– mondta el a műsorvezető, majd így folytatta:
Csenge egy kis pitbull, féltékeny, de én imádom ezt benne. Most, a mosolyszünet alatt bármelyikünk elmehetett volna, de ilyen eszünkbe se jutott. Mindent a nulláról kezdtünk újra inkább! Azt tudni kell, hogy sosem nagy dolgokon vitázunk, viszont a legkisebb szarból hatalmas balhét tudunk csapni. Verbálisan bizony tudjuk bántani egymást, de egymás nélkül létezni biztos nem tudnánk.