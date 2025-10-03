lajsz andrás
Szórakozás

Lajsz András feleségül vette menyasszonyát

Bársony Bence / RTL Klub
admin Grósz Petra
2025. 10. 03. 18:10
Bársony Bence / RTL Klub

A napokban lapunk is hírül adta, hogy Lajsz András életmentő műtéten esett át, ami miatt az esküvőjét is el kellett halasztania. Menyasszonyával, Nagy Gizellával október 3-ára tűzték ki az új dátumot, a Blikk szerint pedig péntek délután sor is került az esküvőre: Lajszék a Morgó-patak partján fogadtak egymásnak örök hűséget a szeretteik körében.

A nagy napról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

Lajsz András egyébként nehéz időszakon ment keresztül, mielőtt ismét rátalált volna a szerelem: 2024 tavaszán elveszítette első feleségét, Zsuzsannát, akivel közel 30 évig éltek házasságban. A tragédia után a mixer sokáig nem találta a helyét, az év augusztusában pedig hatodjára is szívinfarktust kapott. 2024 novemberében végül egy osztálytalálkozón találtak egymásra Gizellával, aki ekkor szintén özvegy volt.

Kapcsolódó
Lajsz András életmentő műtéten esett át
Emiatt az esküvőjét is halasztani kellett.

