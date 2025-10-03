Lajsz András feleségül vette menyasszonyát

A napokban lapunk is hírül adta, hogy Lajsz András életmentő műtéten esett át, ami miatt az esküvőjét is el kellett halasztania. Menyasszonyával, Nagy Gizellával október 3-ára tűzték ki az új dátumot, a Blikk szerint pedig péntek délután sor is került az esküvőre: Lajszék a Morgó-patak partján fogadtak egymásnak örök hűséget a szeretteik körében.

A nagy napról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

Lajsz András egyébként nehéz időszakon ment keresztül, mielőtt ismét rátalált volna a szerelem: 2024 tavaszán elveszítette első feleségét, Zsuzsannát, akivel közel 30 évig éltek házasságban. A tragédia után a mixer sokáig nem találta a helyét, az év augusztusában pedig hatodjára is szívinfarktust kapott. 2024 novemberében végül egy osztálytalálkozón találtak egymásra Gizellával, aki ekkor szintén özvegy volt.