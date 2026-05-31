„Így kell rendezni, kedves Enikő” – Galla Miklós is megszólalt Eszenyi-ügyben

Úgy érzem, Eszenyi Enikő ügyében meg kell szólalnom – írja Facebook-oldalán Galla Miklós. Posztjában saját, rendezőként szerzett tapasztalatait osztotta meg. 2020-ban Ben Jonson Volpone, avagy a pénz komédiája című darabját rendezte meg.

A próbaidőszak alatt egyetlen konfliktus, feszült pillanat nem volt a szereplők és köztem. Senkit nem zaklattam a szövegtudás miatt. Ha láttam, hogy valaki bizonytalan, így szóltam: »Nyugodtan vedd a kezedbe a példányt.« Ha ott volt a súgó, ezt mondtam: »Pisti, segíts neki!« És láss csodát: a bemutatóra mindenki hibátlanul tudta a szövegét. Vissza a próbaidőszakra. A darab fiatal nője és fiúja elpróbálták a közös jelenetüket. Utána a nő önkritikusan rám nézett: »Kihagytam egy szót.« Én: »Nem számít. Az számít, hogy gyönyörű vagy és ragyogóan játszol.« Így kell rendezni, kedves Enikő, nem úgy, ahogy te csinálod. Kétszer eljátszottuk, aztán sajnos jött a Covid

– olvasható Galla posztjában.

Az Eszenyi-ügy röviden

Eszenyi Enikő szerdán nyilvánosan bocsánatot kért múltbéli viselkedéséért. A Vígszínház korábbi igazgatója 2020 tavaszán – az intézményvezetői pályázat elbírálása előtt – távozott posztjáról, miután több korábbi és akkori munkatársa is verbális agresszióval, megalázó bánásmóddal, zaklatással és mérgező munkahelyi légkör fenntartásával vádolta meg őt nyilvánosan. Az ügy nyomán a fővárosi önkormányzat felügyelőbizottsági vizsgálatot indított, amelyet azonban fél év múlva lezártak – a részletek nyilvánosságra hozatala nélkül.

A Fővárost emiatt az utóbbi időben sok kritika érte, ezekre a napokban reagáltak, és azt állították, senki nem tussolt el semmit. Nem sokkal később érkezett Lengyel Tamás válasza: