Szoboszlai Dominik bekerült a PL-szezon álomcsapatába

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 3, 2026.
2026. 05. 31. 16:01
Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó-bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. A magyar válogatott csapatkapitánya egyedüliként képviseli a Liverpoolt.

A Premier League honlapja azt írta, a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.

Az álomtizenegybe a bajnok Arsenal adta a legtöbb játékost, szám szerint ötöt a kapus David Raya, valamint Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice révén.

A Manchester Cityből hárman, a gólkirály Erling Haaland, illetve Nico O’Reilly és Antoine Semenyo került be, rajtuk kívül pedig Bruno Fernandesszel (Machester United), Igor Thiagóval (Brentford) és Szoboszlaival áll össze a szezon legjobb együttese.

