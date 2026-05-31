Szoboszlai Dominik bekerült a PL-szezon álomcsapatába

A Premier League honlapja azt írta, a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.

Az álomtizenegybe a bajnok Arsenal adta a legtöbb játékost, szám szerint ötöt a kapus David Raya, valamint Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice révén.

A Manchester Cityből hárman, a gólkirály Erling Haaland, illetve Nico O’Reilly és Antoine Semenyo került be, rajtuk kívül pedig Bruno Fernandesszel (Machester United), Igor Thiagóval (Brentford) és Szoboszlaival áll össze a szezon legjobb együttese.