Szoboszlai Dominik bekerült a PL-szezon álomcsapatába

A Premier League honlapja azt írta, a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.
🚨🚨| OFFICIAL: The Premier League Fan Team of the Season 2025/26 has been announced. pic.twitter.com/H1dD0rsxNx
— Goals Side (@goalsside) May 30, 2026
Az álomtizenegybe a bajnok Arsenal adta a legtöbb játékost, szám szerint ötöt a kapus David Raya, valamint Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice révén.
A Manchester Cityből hárman, a gólkirály Erling Haaland, illetve Nico O’Reilly és Antoine Semenyo került be, rajtuk kívül pedig Bruno Fernandesszel (Machester United), Igor Thiagóval (Brentford) és Szoboszlaival áll össze a szezon legjobb együttese.
Kapcsolódó
Van, aki szerint Szoboszlai lőtte a szezon gólját Angliában
A Guardian szakírói foglalták össze az Arsenal győzelmével véget ért Premier League-idényt.