böröndi gáborhonvéd vezérkarhonvédelemkinevezés
Belföld

Hétfőtől Böröndi Gábor helyett Sándor Zsolt vezeti a Honvéd Vezérkart

Honvédelmi Minisztérium / Facebook
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 31. 09:35
Honvédelmi Minisztérium / Facebook
Böröndi vezetési stílusa nem egyezett a honvédelmi miniszterével, és az ország védelmi terveit is másként értékelték.

Felmentette Sulyok Tamás köztársasági elnök a honvédelmi miniszter előterjesztésére dr. Böröndi Gábor László vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét a beosztásából 2026. május 31-ei hatállyal – olvasható a szombati Magyar Közlönyben.

Ezzel párhuzamosan kinevezésre került utódja, Sándor Zsolt altábornagy, aki 2026. június 1-től lesz a Magyar Honvédség szakmai vezetője. Ő korábban Magyarország athéni nagykövetségén szolgált.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábban már beszélt a személycseréről, mint fogalmazott, Böröndi vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes, az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Sándor Zsolttal kapcsolatban kiemelte: vezetési stílusa, tapasztalata, hozzáállása a katonákhoz, harcászati, hadműveleti és stratégiai tudása, illetve diplomáciai tapasztalatai alapján biztos abban, hogy közösen újra emelkedő pályára tudják állítani a honvédséget. „Ő nem csak parancsnok, igazi bajtárs” – írta róla.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rácz Jenő közös képet készített David Beckhammel
A belváros felé tartanak a szomorú Arsenal-szurkolók
Elképesztő sebességgel hagyják el az arsenalosok a szurkolói zónájukat
Habony Árpád is lobbizott ki diplomata-útlevelet, de a legaktívabb kijáró Semjén Zsolt és Rogán Antal volt
Jászberényi Sándor: A lázadó értelem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik