Felmentette Sulyok Tamás köztársasági elnök a honvédelmi miniszter előterjesztésére dr. Böröndi Gábor László vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét a beosztásából 2026. május 31-ei hatállyal – olvasható a szombati Magyar Közlönyben.

Ezzel párhuzamosan kinevezésre került utódja, Sándor Zsolt altábornagy, aki 2026. június 1-től lesz a Magyar Honvédség szakmai vezetője. Ő korábban Magyarország athéni nagykövetségén szolgált.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábban már beszélt a személycseréről, mint fogalmazott, Böröndi vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes, az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Sándor Zsolttal kapcsolatban kiemelte: vezetési stílusa, tapasztalata, hozzáállása a katonákhoz, harcászati, hadműveleti és stratégiai tudása, illetve diplomáciai tapasztalatai alapján biztos abban, hogy közösen újra emelkedő pályára tudják állítani a honvédséget. „Ő nem csak parancsnok, igazi bajtárs” – írta róla.