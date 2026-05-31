Így szabadulhat meg tartósan a vadszedertől

A vadszeder rendkívül gyorsan terjed az elhanyagolt kertekben és a régóta nem művelt telkeken. Erős gyökérsarjakat fejleszt, hosszú indái pedig könnyen újra legyökereznek, ezért néhány év alatt sűrű, nehezen járható bozótost képes kialakítani. A termesztett fajtáknál jóval tüskésebb, így az eltávolítása különösen körülményes feladat, írja az Agrofórum.

A cikk szerint sokan gyomirtó szerekkel próbálják megfékezni a növényt, ám ezek önmagukban ritkán hoznak tartós eredményt. Bár a föld feletti részek visszaszáradhatnak, a kiterjedt gyökérzet gyakran életben marad, és rövid időn belül új hajtásokat hoz. A szakemberek ezért elsősorban a mechanikai védekezést tartják hatékonynak.

A munka megkezdése előtt fontos a megfelelő védőfelszerelés használata. A vastag bőrkesztyű, a hosszú ujjú ruházat és az erős nadrág segít elkerülni a tüskék okozta sérüléseket. Nagyobb területeken arcvédő és strapabíró lábbeli viselése is ajánlott.

A felszámolás első lépése a bozót visszavágása. A hajtásokat érdemes 15–20 centiméteres magasságig eltávolítani kézi vagy gépi eszközökkel. A levágott indákat nem szabad a kertben hagyni, mert egyes részeik újra gyökeret ereszthetnek.

A tartós siker kulcsa a gyökérzet eltávolítása. A szeder sekélyen gyökerezik, de sűrű hálózatot alkot a talaj felső rétegében. A fellazított földből érdemes minden elérhető gyökérdarabot kiszedni, mert a visszamaradó részekből új növények fejlődhetnek.

A későbbi visszatelepülés megelőzése érdekében célszerű gyökérterjedést gátló akadályt kialakítani a telekhatáron, különösen akkor, ha a szomszédos területeken is jelen van a vadszeder. A földbe süllyesztett műanyag gyökérterelő vagy vastag fólia jelentősen csökkentheti az új sarjak megjelenését.

A megtisztított területet a következő vegetációs időszakban rendszeresen ellenőrizni kell. Az időben észlelt új hajtások még könnyen eltávolíthatók, így megelőzhető, hogy a vadszeder ismét összefüggő bozótost alakítson ki, írja az Agrofórum.