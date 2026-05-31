Riasztást adtak ki az érkező zivatarok miatt

Elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt a HungaroMet vasárnap, néhány perccel fél egy előtt. A vészjelzés Vas és Győr-Moson-Sopron megyékre vonatkozik, főleg az osztrák határhoz közeli járások érintettek.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, május 31-én a délelőtti napos időjárást délutánra az ország nyugati felében zivatarok válthatják. Reggel Vas és Zala megyékre még narancs fokozatú figyelmeztetés volt érvényben, ezt azonban azóta sárgára enyhítették. Ilyen figyelmeztetés van érvényben továbbá Győr-Moson-Sopron, Somogy, Baranya, Tolna, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyékben is. A riasztás azonban egyelőre kizárólag Vas és Győr-Moson-Sopron nyugati részeit érinti. Az elsődleges veszélyforrást ezeken a helyeken a villámlás jelenti, de helyenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint főként a késő délutáni, esti óráktól lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani. A cellákhoz viharos (>55-75 km/h) szél, jégeső (<2 cm) és intenzív (15-20 mm) csapadék társulhat.

Másutt viszont száraz idő valószínű. Az északnyugati szelet élénk, kevés helyen erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 Celsius-fok is lehet, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű.