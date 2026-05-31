esőhungarometidőjárásriasztás
Tudomány

Riasztást adtak ki az érkező zivatarok miatt

riasztás zivatarok miatt
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 05. 31. 13:58
riasztás zivatarok miatt
Varga Jennifer / 24.hu

Elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt a HungaroMet vasárnap, néhány perccel fél egy előtt. A vészjelzés Vas és Győr-Moson-Sopron megyékre vonatkozik, főleg az osztrák határhoz közeli járások érintettek.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, május 31-én a délelőtti napos időjárást délutánra az ország nyugati felében zivatarok válthatják. Reggel Vas és Zala megyékre még narancs fokozatú figyelmeztetés volt érvényben, ezt azonban azóta sárgára enyhítették. Ilyen figyelmeztetés van érvényben továbbá Győr-Moson-Sopron, Somogy, Baranya, Tolna, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyékben is. A riasztás azonban egyelőre kizárólag Vas és Győr-Moson-Sopron nyugati részeit érinti. Az elsődleges veszélyforrást ezeken a helyeken a villámlás jelenti, de helyenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

met.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint főként a késő délutáni, esti óráktól lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani. A cellákhoz viharos (>55-75 km/h) szél, jégeső (<2 cm) és intenzív (15-20 mm) csapadék társulhat.

Másutt viszont száraz idő valószínű. Az északnyugati szelet élénk, kevés helyen erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 Celsius-fok is lehet, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Luis Enrique elismerte, hogy igazságtalan volt és bocsánatot kért játékosától
Tárkányi Zsolt: A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését
„Így kell rendezni, kedves Enikő” – Galla Miklós is megszólalt Eszenyi-ügyben
Bunyó és letartóztatások a BL-döntő alatt, 150 drukker akart betörni a PSG-stadionba
Magyar Péterék gyermeknapot tartanak a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik