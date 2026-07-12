Tragédia árnyékolta be a tornát, hosszabbításos meccsekkel zárult a negyeddöntő – ez történt a focivébén

Hosszabbításos drámák a negyeddöntőben
Norvégia vezetett, és sokáig kontrollálta az Anglia elleni mérkőzését a világbajnoki negyeddöntőben, de Jude Bellingham duplájával a rivális fordított és a hosszabbításban kiharcolta a továbbjutást – a csapat az elmúlt nyolc évben kétszer játszott Eb-döntőt és másodjára jut el a legjobb négy közé a vébén. Főszerepben volt a VAR, illetve egy kamerakábel, bár utóbbi esetben a FIFA tisztázó közleményt adott ki.
Argentína lesz Harry Kane-ék ellenfele majd a szerdai elődöntőben, noha Lionel Messiéknek is túlórázniuk kellett ehhez. A címvédő korán vezetést szerzett Svájc ellen, majd még emberelőnybe is került, az európai ellenfél azonban hosszabbításra mentette a meccset, ám ott végül a dél-amerikaiak hengereltek, Julián Alvarez felső sarkos bombagólja volt a győztes találat. Messi világbajnoki asszisztrekordot döntött.
Tragédia a pályán kívül
- Eddig tisztázatlan körülmények között meghalt Jayden Adams. A dél-afrikai válogatottal az idei vébén is szerepelt középpályás 25 éves volt.
- Halálosan megfenyegették a kolumbiai Jaminton Campazt, miután még a nyolcaddöntőben kihagyott egy nagy ziccert. Elgondolkodtató üzenettel reagált minderre.
- A FIFA a fűben is meglátta az üzletet – 140 ezer forintért lehet gyeptéglákat venni a döntőről.
- Lamine Yamal szerint nem a spanyoloknak, hanem a franciáknak van félnivalójuk a két válogatott elődöntője előtt.
- Bár a torna egyik legmenőbb szurkolása, van olyan norvég, aki hülyeségnek gondolja a vikingevezést.