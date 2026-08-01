Újraindult a személyszállítás egy 3 évvel ezelőtt bezárt vasútvonalon

Hajnal hasad, indul a Bz! Megindult a személyszállítás pontosan 3 évvel a vonal bezárása után a Dombóvár-Komló vasútvonalon

– jelentette be Vitézy Dávid, a Tisza-kormány beruházási és közlekedési minisztere.

A Dombóvár–Komló-vasútvonal azok közé a mellékvonalak közé tartozott, amelyeket Lázár János döntésére 2023 augusztusában bezártak, amivel Baranya második legnagyobb városa, a 21 ezres lélekszámú Komló vasúti kapcsolat nélkül maradt.

A mellékvonal bezárását az akkor főpolgármester-jelöltség előtt álló Vitézy hangosan ellenezte, három fordulatokban gazdag évvel később pedig már miniszterként reparálja a helyzetet.