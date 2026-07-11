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Vb-negyeddöntő: Norvégia – Anglia 1-1 (élő)

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Andreas Schjelderup #21 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Andreas Schjelderup góljával vezet Norvégia
admin Pincési László
2026. 07. 11. 22:29FRISSÍTVE: 2026. 07. 11. 23:51
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Andreas Schjelderup #21 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Andreas Schjelderup góljával vezet Norvégia
Vajon Thomas Tuchel oroszlánjai megállítják-e Erling Haalandékat? – ez a világbajnokság harmadik negyeddöntőjének, a Norvégia–Anglia összecsapásnak a legnagyobb kérdése. Kövesse élőben a miami történéseket velünk!
Júl. 11. Július 11. 23:00
MIAMI Hard Rock Stadium
NOR Norvégia
1:1
ENG Anglia
NEGYEDDÖNTŐ
közvetítés
Andreas Schjelderup
Schjelderup
35
Jude Bellingham
Bellingham
46
4-3-3
4-2-3-1
Orjan Haskjold Nyland Nyland 1
Julian Ryerson Ryerson 26
Kristoffer Vassbakk Ajer Vassbakk Ajer 3
Torbjorn Heggem Heggem 17
David Moller Wolfe Møller Wolfe 5
Martin Odegaard Ødegaard 10
Sander Berge Berge 8
Patrick Berg Berg 6
Alexander Sorloth Sørloth 7
Erling Braut Haaland Braut Haaland 9
Andreas Schjelderup Schjelderup 21
Jordan Pickford Pickford 1
Ezri Konsa Ngoyo Konsa 2
John Stones Stones 5
Marc Guehi Guehi 6
Nico O'Reilly O'Reilly 3
Declan Rice Rice 4
Elliot Anderson Anderson 8
Jude Bellingham Bellingham 10
Anthony Gordon Gordon 18
Harry Edward Kane Kane 9
Chukwunonso Tristan Madueke Madueke 20
45+4'

Félidő

A végére csak megélénkült a játék, a norvég vezetésre jött az egyenlítés, 1-1-ről folytatjuk.

45+4'

Lesgól a végére

Bellingham adott jónak tűnő passzt Kane-nek, aki pazarul emelt a kapuba… de les!

45+3'

Kane kedvet kapott

Kane tőle szokatlan távolságról lőtt, Nyland eldőlve védett.

45+2'
24.hu

Norvégia-Anglia 1-1

Itt az egyenlítés, Jude Bellingham megindult a 16-oson belül, nem passzolt, hanem tisztára játszotta magát, majd 6 méterről ballal a bal sarokba lőtt (1-1).

44'

Ezt elszúrták

Sörloth és Haaland indult meg egy védőre, de az Atlético támadója elszórakozta a nagy lehetőséget.

40'

Norvégia támadásban maradt

Továbbra is nyomnak a norvégok, ezúttal Sörloth fordult kapura, de nem találta el a kaput. Fél perccel később Ödegaard a bal alsót célozta meg, Pickford másodjára megfogta  alabdát.

36'

Norvégia - Anglia 1-0

Kane jelezte, hogy szabálytalanul szerelték, ez Schjelderupot nem zavarta, és a 16-os bal oldali vonalától hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba (1-0).

35'

Haaland helyzete

Haaland már a kaput veszélyeztette, de fejesét védte Pickfird.

33'

Angol védelmi hiba

Angol hiba hátul, de Pickford jól mozdult ki, és felszedte a labdát Haaland elől.

29'

Kane.bomba a léc fölé

Bellingham harcolt ki a norvég kaputól 18 méterre egy szabadrúgást. A kecsegtető lehetőséget Kane vállalta el, de bombája elzúgott a léc fölött.

23'

Majdnem helyzet

Ez veszélyes volt: Madueke jobbról, az alapvonalról keményen középre lőtte a labdát, O’Reilly azonban nem tudta lekezelni…

19'

Pokoli körülmények

A meccs nem különösebben szórakoztató, de mit is várhatunk a 31 Celsius-fokos hőségtől és a magas páratartalomtól?! Ilyen körülmények között egyszerűen nem ideális futballozni.

15'

Hetedszer egymás ellen

Míg a 2012-es és 2014-es barátságos mérkőzéseken egyaránt 1-0-ra nyertek az angolok, a világbajnoki selejtezőkben a skandinávoknak kedvez az eredmény. Ott Norvégia 1980 és 1993 között négy mérkőzésen kétszer nyert, egy döntetlen mellett egy vereséget szenvedett.

10'

Minimális angol fölény

Az első tíz perc helyzet nélkül telt el, csak annyi mondható el, hogy Anglia kicsit többet birtokolja a labdát.

22:35

Anglia: Konsa és Madueke kezd

Az angoloknál Jarell Quansah piros lapos eltiltása, míg Jordan Henderson alkartörése miatt nem léphet pályára. A nagy kérdés az volt, hogy Thomas Tuchel kit tesz jobbhátvédnek: nos, a megoldás Ezri Konsa lett, míg Bukayo Saka helyett Noni Madueke kezd a jobb szélen.

Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Jude Bellingham, Gordon – Kane.

22:35

Így kezdenek a norvégok

Staale Solbaaken norvég szövetségi kapitány egy változtatást eszközölt a brazil sikerhez képest: a lipcsei Nusa helyén a Benfica játékosa, Schjelderup kezd a bal szélen.

A kezdőcsapat: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Schjelderup.

22:34

Kane vagy Haaland?

Összességében az angolok csapatkapitánya, Harry Kane 119 válogatott mérkőzésnél és 85 gólnál tart. Igaz, a 11 évvel fiatalabb Haalandnak sincs oka szégyenkezésre, elvégre 54 összecsapáson 62-szer volt eredményes a norvég nemzeti csapatban.

A vébén előbbi hat, utóbbi hét találatnál jár.

22:32

Anglia sem szégyenkezhet

Anglia sem hozta le százszázalékosan a csoportkört, mert ugyan a horvátokat (4-2) és Panamát (2-0) legyőzte, de Ghána ellen csupán gól nélküli döntetlenre futotta erejéből. Aztán a legjobb 3-2 között hátrányról fordítva 2-1-re verte a Kongói DK-t, a nyolcaddöntőben pedig emberhátrányban harcolva győzték le 3-2-re Mexikót.

22:32

Így menetelt eddig Norvégia

Története eddigi legjobb világbajnoki szereplésével készül a negyeddöntőre a norvég labdarúgó-válogatott, amely Anglia legyőzésével folytathatja remek teljesítményét.

A csapat a csoportkörben Irakot és Szenegált is legyőzte, majd felforgatott csapattal 4-1-re kikapott a franciáktól. Aztán az egyenes kiesés során előbb Elefántcsontpartot, majd Brazíliát is 2-1-re verte, most pedig egy az angolokon keresztül vezethet az út az elődöntőbe.

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