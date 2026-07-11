Félidő
A végére csak megélénkült a játék, a norvég vezetésre jött az egyenlítés, 1-1-ről folytatjuk.
A végére csak megélénkült a játék, a norvég vezetésre jött az egyenlítés, 1-1-ről folytatjuk.
Bellingham adott jónak tűnő passzt Kane-nek, aki pazarul emelt a kapuba… de les!
Kane tőle szokatlan távolságról lőtt, Nyland eldőlve védett.
Itt az egyenlítés, Jude Bellingham megindult a 16-oson belül, nem passzolt, hanem tisztára játszotta magát, majd 6 méterről ballal a bal sarokba lőtt (1-1).
Sörloth és Haaland indult meg egy védőre, de az Atlético támadója elszórakozta a nagy lehetőséget.
Továbbra is nyomnak a norvégok, ezúttal Sörloth fordult kapura, de nem találta el a kaput. Fél perccel később Ödegaard a bal alsót célozta meg, Pickford másodjára megfogta alabdát.
A VAR nem avatkozott közbe, szóval vezet Norvégia.
Kane jelezte, hogy szabálytalanul szerelték, ez Schjelderupot nem zavarta, és a 16-os bal oldali vonalától hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba (1-0).
Haaland már a kaput veszélyeztette, de fejesét védte Pickfird.
Angol hiba hátul, de Pickford jól mozdult ki, és felszedte a labdát Haaland elől.
Bellingham harcolt ki a norvég kaputól 18 méterre egy szabadrúgást. A kecsegtető lehetőséget Kane vállalta el, de bombája elzúgott a léc fölött.
Az első játékmegszakítás…
Ez veszélyes volt: Madueke jobbról, az alapvonalról keményen középre lőtte a labdát, O’Reilly azonban nem tudta lekezelni…
A meccs nem különösebben szórakoztató, de mit is várhatunk a 31 Celsius-fokos hőségtől és a magas páratartalomtól?! Ilyen körülmények között egyszerűen nem ideális futballozni.
Míg a 2012-es és 2014-es barátságos mérkőzéseken egyaránt 1-0-ra nyertek az angolok, a világbajnoki selejtezőkben a skandinávoknak kedvez az eredmény. Ott Norvégia 1980 és 1993 között négy mérkőzésen kétszer nyert, egy döntetlen mellett egy vereséget szenvedett.
Az első tíz perc helyzet nélkül telt el, csak annyi mondható el, hogy Anglia kicsit többet birtokolja a labdát.
Haaland kiugrásra készen volt, de Sörloth indítását Stones lefülelte.
Norvégia indította útjára a labdát.
Mindjárt kezdődik a várva várt mérkőzés.
It’s almost time ⏳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/An4rH005ZM
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026
Az angoloknál Jarell Quansah piros lapos eltiltása, míg Jordan Henderson alkartörése miatt nem léphet pályára. A nagy kérdés az volt, hogy Thomas Tuchel kit tesz jobbhátvédnek: nos, a megoldás Ezri Konsa lett, míg Bukayo Saka helyett Noni Madueke kezd a jobb szélen.
Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Jude Bellingham, Gordon – Kane.
Your #ThreeLions to play Norway! ✨ pic.twitter.com/bQSf5mtbWO
— England (@England) July 11, 2026
Staale Solbaaken norvég szövetségi kapitány egy változtatást eszközölt a brazil sikerhez képest: a lipcsei Nusa helyén a Benfica játékosa, Schjelderup kezd a bal szélen.
A kezdőcsapat: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Schjelderup.
Ready 🇳🇴🏴 pic.twitter.com/9lKIv0WMfK
— Fotballandslaget (@nff_landslag) July 11, 2026
Összességében az angolok csapatkapitánya, Harry Kane 119 válogatott mérkőzésnél és 85 gólnál tart. Igaz, a 11 évvel fiatalabb Haalandnak sincs oka szégyenkezésre, elvégre 54 összecsapáson 62-szer volt eredményes a norvég nemzeti csapatban.
A vébén előbbi hat, utóbbi hét találatnál jár.
: Erling Haaland vs Harry Kane! pic.twitter.com/x6kluEJ5Fw
— The Touchline | (@TouchlineX) July 7, 2026
Anglia sem hozta le százszázalékosan a csoportkört, mert ugyan a horvátokat (4-2) és Panamát (2-0) legyőzte, de Ghána ellen csupán gól nélküli döntetlenre futotta erejéből. Aztán a legjobb 3-2 között hátrányról fordítva 2-1-re verte a Kongói DK-t, a nyolcaddöntőben pedig emberhátrányban harcolva győzték le 3-2-re Mexikót.
Története eddigi legjobb világbajnoki szereplésével készül a negyeddöntőre a norvég labdarúgó-válogatott, amely Anglia legyőzésével folytathatja remek teljesítményét.
A csapat a csoportkörben Irakot és Szenegált is legyőzte, majd felforgatott csapattal 4-1-re kikapott a franciáktól. Aztán az egyenes kiesés során előbb Elefántcsontpartot, majd Brazíliát is 2-1-re verte, most pedig egy az angolokon keresztül vezethet az út az elődöntőbe.