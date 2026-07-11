Története eddigi legjobb világbajnoki szereplésével készül a negyeddöntőre a norvég labdarúgó-válogatott, amely Anglia legyőzésével folytathatja remek teljesítményét.

A csapat a csoportkörben Irakot és Szenegált is legyőzte, majd felforgatott csapattal 4-1-re kikapott a franciáktól. Aztán az egyenes kiesés során előbb Elefántcsontpartot, majd Brazíliát is 2-1-re verte, most pedig egy az angolokon keresztül vezethet az út az elődöntőbe.