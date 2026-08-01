El Niño: nemcsak a nyár, az ősz is forró lehet

Forró nyárvége és ősz várható az északi féltekén az El Niño időjárási jelenség alakulása miatt – figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár pénteken. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előrejelzése szerint erős El Niño várható, ami a 24.hu által megkérdezett meteorológus szerint túllép a szuper-El Niño kategórián.

António Guterres New Yorkban kijelentette, hogy az „El Niño már nem a küszöbön van, hanem bent van a házban, és elkezdett fűteni.” Mint mondta, egyre csak erősödik a hatása, további olajat öntve a tűzre a bolygónkon, ahol már most is azt látni, hogy perzselően forróak a házak, apokaliptikus erdőtüzek tombolnak és sorra dőlnek meg a hőségrekordok.

Mit mond a WMO?

A WMO előrejelzése szerint már most is magas óceáni hőmérsékletekkel és az Indiai-óceánon meglévő más éghajlati jelenségekkel együtt az El Niño aláássa a globális időjárási normákat az év második felében. A rendellenességek a WMO szerint novemberben tetőznek majd. António Guterres szerint ha nem lépünk fel, a veszélyek egyre halálosabbak lesznek, majd ismét bírálta a részrehajló hallgatást a kiváltó okról, a fosszilis üzemanyagok terjedéséről, és felszólított annak leállítására.

Az El Niño általában két és hét év közötti időszakonként alakul ki a Csendes-óceán középső és keleti medencéjében, az Egyenlítő közelében a vízfelszín felmelegedése miatt, megváltoztatva a szeleket és az óceán hullámzását. Közvetlen hatásai Európában mérsékeltek, de délebbre jóval hangsúlyosabbak. Miután a legnagyobb hatásai rendszerint a naptári év vége felé érezhetőek, gyakran olyan év követi, amelyben rekordok dőlnek meg. Ez történt 2024-ben is, amely eddig a legmelegebb esztendő volt, a globális átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az emberiség által az ipari forradalommal okozott felmelegedés előtti sokéves átlagot.

A rekordmeleg évet egy El Niño-jelenség előzte meg 2023-ban.

A legutóbbi éghajlati modellek szerint az El Niño nagy valószínűséggel átlag feletti hőmérsékleteket fog előidézni szinte mindegyik földrészen, közölte a WMO. A világszervezet elsősorban Afrikát, Dél-Európát, az Arab-félszigetet, az indiai szubkontinenst, Kelet-Ázsiát, Közép-Amerikát, a Karib-tenger térségét, Dél-Afrikát, valamint Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland jelentős részét nevezte meg. Az átlagosnál több csapadék várható Afrika szarva térségében, Közép-Ázsia egyes tájain, Dél-Európában, Észak-Amerika nyugati felén és Dél-Amerika délkeleti részén. Az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű azonban az indiai szubkontinensen, Ausztrália déli és keleti tájain, Közép-Amerika déli részén és a Karib-tenger térségének egyes tájain, valamint Dél-Amerika északnyugati részén és Észak-Európában. A WMO a tervek szerint szeptember elején teszi közzé az El Niñóra vonatkozó következő jelentését.