Lamine Yamal: A franciáknak kellene tőlünk félnie

A spanyol Lamine Yamal szerint a francia labdarúgó-válogatott tagjainak kellene tőlük félnie a két csapat keddi, világbajnoki elődöntője előtt. A játékos, aki hétfőn lesz 19 éves, a belgák 2-1-es, pénteki negyeddöntős legyőzése után beszélt erről.

Véleményem szerint ha a franciáknak bárkitől van félnivalója, azok mi vagyunk. Mi ejtettük ki őket korábban

– magyarázta a Barcelona sztárja arra utalva, hogy a 2024-es Európa-bajnokság, valamint a tavalyi Nemezetek Ligája elődöntőjében is a spanyolok nyerték a két csapat egymás elleni összecsapását.

Yamal – akit a Belgium elleni mérkőzés legjobbjának választottak – kiemelte, ők nem félnek senkitől, de az is egyértelmű, hogy két nagyszerű csapat fog találkozni a négy között.

„Számomra ők az egyik legjobbak, meglátjuk, mi lesz” – jelentette ki Lamine Yamal az elmúlt két tornán döntős, 2018-ban győztes francia válogatottról.

Nem zavarja, hogy nincsenek góljai

Lamine Yamal még a második csoportkörben, a szaúdiak ellen szerzett gólt, azóta nem sikerült a kapuba találnia. Nem lett frusztrált emiatt.

„Természetesen szeretnék gólt szerezni, de nem ezzel a gondolattal lépek pályára. Azért játszom, hogy segítsek a csapatnak.

Ha megnyerjük a világbajnokságot, senki sem fog emlékezni arra, hogy én gólt szereztem-e… A lényeg a győzelem

– mondta Yamal.

A spanyolok 2010-es vb-sikerük óta először jutottak négy közé a tornán. A spanyol-francia elődöntő kedden, magyar idő szerint 21 órakor lesz Dallasban.