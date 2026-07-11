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A FIFA a fűben is meglátta az üzletet

Rodolfo Buhrer / AFP
Vinícius Júnior a Norvégia elleni meccsen a MetLife-ban
24.hu
2026. 07. 11. 12:42
Rodolfo Buhrer / AFP
Vinícius Júnior a Norvégia elleni meccsen a MetLife-ban
Száznegyvenezer forintért árulja a MetLife-gyep darabját.

Darabonként 450 dollárért, vagyis 140 ezer forintért eladja a világbajnoki döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA.

A szervezet honlapján közölte, hogy 17,5 x 17,5-es egységekben árulja majd a New York-i aréna talaját, arról azonban nem írtak, milyen mértékegység szerint darabolják fel a gyepet – gyanítjuk, centiméter az egység, vagyis mintegy kéttenyérnyi darabhoz juthat hozzá, aki ilyen kortárs dísztárgyra vágyik.

A fű darabjai a műanyag borításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek majd forgalomba, s a FIFA szerint a termék „egy exkluzív darab lesz a gyűjtők és a futballrajongók számára is”.

A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban, melyben eredetileg műfüvön játszik a két helyi amerikaifutball-csapat, vagyis eleve szemétbe/komposztba menne az igazi gyöp.

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