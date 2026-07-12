Anglia a duplázó Jude Bellingham vezetésével, hosszabbítást követően verte 2-1-re Norvégiát és jutott be a legjobb négy közé. A meccs alatt elterjedt, hogy az angolok első, egyenlítést jelentő találata szabálytalan volt, ugyanis a kapuskirúgás után a labda hozzáért a kamerakábelhez és így meg kellett volna állítani a játékot, de a FIFA közleménye szerint a szenzor nem jelezte, hogy a játékszer bármihez hozzáért volna a levegőben.