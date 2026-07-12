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Élő Foci

Foci-vb, negyeddöntő: Argentína – Svájc (élő)

Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 12. 02:35FRISSÍTVE: 2026. 07. 12. 03:04
Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Már csak egy hely kiadó a legjobb négy között a labdarúgó-világbajnokságon, amiért a címvédő Argentína és Svájc verseng egymással. A párharc továbbjutója Angliával találkozik, amely hosszabbításban gyűrte le Norvégiát.
Júl. 12. Július 12. 03:00
KANSAS CITY Arrowhead Stadium
ARG Argentína
0:0
SUI Svájc
NEGYEDDÖNTŐ
közvetítés
4-1-3-2
4-2-3-1
Damian Emiliano Martinez E. Martinez 23
Nahuel Molina Lucero Molina 26
Cristian Gabriel Romero Romero 13
Lisandro Martinez Martínez 6
Nicolas Alejandro Tagliafico Tagliafico 3
Leandro Daniel Paredes Paredes 5
Rodrigo Javier de Paul De Paul 7
Alexis Mac Allister Mac Allister 20
Enzo Jeremias Fernandez E. Fernandez 24
Lionel Andres Messi Cuccittini Messi 10
Julian Alvarez J. Alvarez 9
Gregor Kobel Kobel 1
Denis Lemi Zakaria Lako Lado Zakaria 6
Nico Elvedi Elvedi 4
Manuel Obafemi Akanji Akanji 5
Ricardo Ivan Rodriguez Araya Rodriguez 13
Remo Freuler Freuler 8
Granit Xhaka Xhaka 10
Fabian Rieder Rieder 22
Djibril Sow Sow 15
Dan Ndoye Nodye 11
Breel Donald Embolo Embolo 7
02:50

Ezt jegyezzük fel

A mostani a világbajnokság 100. meccse – mármint az ideinek.

02:34

Vitatott gól és angol győzelem a játéknap másik negyeddöntőjén

Anglia a duplázó Jude Bellingham vezetésével, hosszabbítást követően verte 2-1-re Norvégiát és jutott be a legjobb négy közé. A meccs alatt elterjedt, hogy az angolok első, egyenlítést jelentő találata szabálytalan volt, ugyanis a kapuskirúgás után a labda hozzáért a kamerakábelhez és így meg kellett volna állítani a játékot, de a FIFA közleménye szerint a szenzor nem jelezte, hogy a játékszer bármihez hozzáért volna a levegőben.

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02:31

Svájc még sosem győzte le Argentínát

A két válogatott eddig hétszer találkozott egymással, két döntetlen mellett öt argentin győzelem a mérleg. A világbajnokságokon már kétszer csaptak össze a felek, mindkétszer a dél-amerikaiak nyertek: 1966-ban a csoportkörben, 2014-ben pedig a nyolcaddöntőben.

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