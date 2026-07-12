Elkezdődött a mérkőzés
A pirosban játszó Svájcé volt a kezdőrúgás.
A pirosban játszó Svájcé volt a kezdőrúgás.
A Kolumbia ellen biztatón beszálló Sow került be Jashari helyére a svájci oldalon. Scaloni nem nyúlt bele az argentin csapatba.
A mostani a világbajnokság 100. meccse – mármint az ideinek.
La rencontre Argentine-Suisse sera la 100e rencontre de la Coupe du Monde 2026.
Une barre atteinte pour la 1ère fois de l’histoire lors d’une édition dans la compétition. #ARGSUI
— Stats Foot (@Statsdufoot) July 12, 2026
Ils arrivent. 🇦🇷 pic.twitter.com/m38R8cRJKy
— Actu Foot (@ActuFoot_) July 12, 2026
Anglia a duplázó Jude Bellingham vezetésével, hosszabbítást követően verte 2-1-re Norvégiát és jutott be a legjobb négy közé. A meccs alatt elterjedt, hogy az angolok első, egyenlítést jelentő találata szabálytalan volt, ugyanis a kapuskirúgás után a labda hozzáért a kamerakábelhez és így meg kellett volna állítani a játékot, de a FIFA közleménye szerint a szenzor nem jelezte, hogy a játékszer bármihez hozzáért volna a levegőben.
A két válogatott eddig hétszer találkozott egymással, két döntetlen mellett öt argentin győzelem a mérleg. A világbajnokságokon már kétszer csaptak össze a felek, mindkétszer a dél-amerikaiak nyertek: 1966-ban a csoportkörben, 2014-ben pedig a nyolcaddöntőben.