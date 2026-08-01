A Ceutába betört 49 ezer migráns többsége visszatért Marokkóba

Legalább 57 ember halt meg, amikor 24 óra alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, írja a CNN. A ceutai hatóságok közlése szerint sokan életüket vesztették, és vízbe fulladtak, miközben csütörtökön tömegek özönlöttek át a határon szárazföldön és tengeren.

A spanyol hatóságok közlése szerint a határátlépők közül a legtöbben péntek estére visszatértek Marokkóba a határátkelőhelyeken és a kerítésen lévő lyukakon keresztül. Egyesek szerint ennek oka, hogy Ceutában nem találtak élelmet vagy menedéket.

A hatóságok közlése szerint megpróbálják a lehető leggyorsabban kiutasítani az illegálisan belépőket, annak ellenére is, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság nemrégiben kimondta, hogy a tengeren érkező migránsokat nem lehet visszaküldeni Marokkóba.

A kialakult krízishelyzet hatására Olaszország ideiglenesen visszaállította a Spanyolországból érkezők határellenőrzések egy részét, Franciaország pedig extra ellenőrzéseket rendelt el a spanyol határán. Marokkó eközben továbbra sem ismeri el Spanyolország fennhatóságát Ceuta és Melilla felett, és az évszázados spanyol exklávékat „megszálltnak” tekinti.