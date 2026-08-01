Orgonára 270 millió, herendi porcelánokra 50 millió – kiderült, mennyit költöttek Orbánék a Karmelitára

Közérdekűadat-igényléssel kikérte a Magyar Hang a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-től, hogy az Orbán-kormány alatt mennyibe került a Karmelita kolostor bútorzatának, belsőépítészeti elemeinek kialakítása. A lap azt írja, bizonyos kérdéseikre nem kaptak választ, de több költséget is ismertettek velük.

Kiderült, a Pápai Asztalos Kft.-vel például bruttó 151 millióért gyártattak bútorokat, mindezt ráadásul egy kormányrendeletre hivatkozva, közbeszerzési eljárás nélkül tették. A kültéri ülőgarnitúrákat egyszerű beszerzéssel vásárolták, 11 millió forintért. Emellett további bruttó 7,8 millió forintot áldoztak bizonyos egyedi bútorok készítésére.

Ehhez a szecesszió és art deco stílusjegyeit ötvöző, letisztult eleganciájú lámpák is hozzátartoztak, amelyeket összesen bruttó 266 millió forintért rendeltek meg. Az egykori belső templomként funkcionáló teret egy ötszáz fős rendezvényhelyszínné alakították át.

Helyet kapott egy orgona, amelyet az Aeris Orgona Kft. készített bruttó 270 millió forintért.

Ezzel szemben, a terem túloldalán Kisléghi Nagy Ádám Szent párbeszéd című óriási festménye helyezkedik el. Ezt 2023-ban adták át, a Várkapitányság pedig bruttó 179 millió forintot fizetett érte.

Az itt található kárpitozott székek és függönyök bruttó 56,6 millió forintba kerültek.

A lap közölte azt is, hogy a Várkapitányság korábban 35 millió forintot költött Nagy Judit Predestinatio című óriás falikárpitjának megvásárlására, emellett 36 millió forintért Lotaringiai-kárpitot vettek.

Az adatok alapján a miniszterelnöki térsorra 7 millió forintért vásároltak szőnyegeket a Karibitől, illetve mintegy 20 millió forintért vettek három nagy méretű darabot a Bizsan Galériától.

A Herendi Porcelánmanufaktúrától közel 50 millió forintért szereztek be 856 darabos „protokoll szervizkészletet”.

A lap emlékeztetett, hogy százezrek követték online, ahogy Magyar Péter miniszterelnök tárlatvezetése során bejárja a Karmelita kolostort, az egykori Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Belügyminisztérium budavári központjait, rámutatva a magát puritánnak álcázó egykori kormányzati fényűzés kellékeire, köztük a rejtett de luxe szivarszobákra.