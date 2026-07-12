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Szabálytalan volt az angolok gólja? Közleményt adott ki a FIFA

FIFA Media / X
admin Futó Csaba
2026. 07. 12. 02:16
FIFA Media / X

A norvég-angol világbajnoki negyeddöntő egyik legvitatottabb jelenete volt az első angol gól, ugyanis az északiak azt reklamálták, hogy Nyland kapuskirúgása után a labda hozzáért az egyik kamerakábelhez, emiatt meg kellett volna állítani a játékot, hogy labdaejtéssel folytatódjon a meccs. A szövetségi kapitány, Stale Stolbakken hevesen reklamált még a szünetben is a francia játékvezetőnél, Clément Turpinnél, a karját is megragadta és miközben ment a mérkőzés, a világ sportsajtója ezzel fogllakozott.

A FIFA később közleményt adott ki, amely szerint a szenzor nem jelezte, hogy a labda bármihez is hozzáért volna a levegőben, és erről egy videót is közzétettek.

Ez a találat még az első félidő hajrájában esett, ezzel egyenlített Anglia, amely aztán hosszabbítást követően, Jude Bellingham duplájával harcolta ki az elődöntős részvételt. A meccsen egyébként a VAR is főszerepet kapott: a norvégokat egy góltól, az angolokat egy tizenegyestől fosztotta meg a videobírós rendszer.

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