Szabálytalan volt az angolok gólja? Közleményt adott ki a FIFA

A norvég-angol világbajnoki negyeddöntő egyik legvitatottabb jelenete volt az első angol gól, ugyanis az északiak azt reklamálták, hogy Nyland kapuskirúgása után a labda hozzáért az egyik kamerakábelhez, emiatt meg kellett volna állítani a játékot, hogy labdaejtéssel folytatódjon a meccs. A szövetségi kapitány, Stale Stolbakken hevesen reklamált még a szünetben is a francia játékvezetőnél, Clément Turpinnél, a karját is megragadta és miközben ment a mérkőzés, a világ sportsajtója ezzel fogllakozott.

A FIFA később közleményt adott ki, amely szerint a szenzor nem jelezte, hogy a labda bármihez is hozzáért volna a levegőben, és erről egy videót is közzétettek.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the ‘heartbeat of the ball’ when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Ez a találat még az első félidő hajrájában esett, ezzel egyenlített Anglia, amely aztán hosszabbítást követően, Jude Bellingham duplájával harcolta ki az elődöntős részvételt. A meccsen egyébként a VAR is főszerepet kapott: a norvégokat egy góltól, az angolokat egy tizenegyestől fosztotta meg a videobírós rendszer.