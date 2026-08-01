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Időjárás: még közel sincs vége a melegedésnek

Marc Bruxelle / Getty Images
Forróság illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 08. 01. 06:11
Marc Bruxelle / Getty Images
Forróság illusztráció.

Augusztus elsején, szombaton továbbra is marad a napsütéses forróság, esőre nincs kilátás. A hőmérséklet még éppen csak 40 fok alatt marad, de már nem kell sokat várni rá, hogy az is megérkezzen, írja a Kiderül.

Ezek alapján tehát abszolút napos időre van kilátás kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet olykor élénk lökések kísérik, de az utóbbi tájakon egy-egy erős lökés is lehet.

Az ország középső részén a magas, 29 fokot meghaladó középhőmérséklet miatt harmadfokú, piros riasztás van érvényben, míg a keleti és nyugati területeken másodfokú riasztás van, a 27 fokot meghaladó középhőmérséklet miatt.

met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul.

Késő este 27, 32 fok várható. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt, írja az Időkép.

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