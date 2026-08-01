Yaakobishvili Áron tizenegyes-védésekkel debütált a Barca felnőttcsapatában

A 20 éves játékos a pénteki, angliai találkozó 64. percében állt be Wojciech Szczesny helyére 2-1-es katalán vezetésnél.

A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd tizenegyespárbaj következett, amiben Yaakobishvili hiába védett kétszer is, csapattársai háromszor hibáztak, így a Birmingham győzött.

Az egyszeres válogatott Yaakobishvili Áron 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú FC Andorránál töltötte kölcsönben.