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Foci

Yaakobishvili Áron tizenegyes-védésekkel debütált a Barca felnőttcsapatában

Yaakobishvili Áron bemutatkozott
Fcbarcelona.com
Yaakobishvili Áron bemutatkozott
24.hu
2026. 08. 01. 08:54
Yaakobishvili Áron bemutatkozott
Fcbarcelona.com
Yaakobishvili Áron bemutatkozott
Yaakobishvili Áron magyar válogatott kapus a Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott az FC Barcelona csapatában.

A 20 éves játékos a pénteki, angliai találkozó 64. percében állt be Wojciech Szczesny helyére 2-1-es katalán vezetésnél.

A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd tizenegyespárbaj következett, amiben Yaakobishvili hiába védett kétszer is, csapattársai háromszor hibáztak, így a Birmingham győzött.

Az egyszeres válogatott Yaakobishvili Áron 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú FC Andorránál töltötte kölcsönben.

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