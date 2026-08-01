Tudomány

A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai

Szajki Bálint / 24.hu
Balra a lerombolt Ferenc József híd 1946-ban, jobbra a híd maradványait lehet látni az alacsony vízállású Dunában 2026. július 31-én.
admin Szajki Bálint
admin Lányi Örs
2026. 08. 01. 06:26
Szajki Bálint / 24.hu
Balra a lerombolt Ferenc József híd 1946-ban, jobbra a híd maradványait lehet látni az alacsony vízállású Dunában 2026. július 31-én.

A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai

admin Szajki Bálint
admin Lányi Örs
2026. 08. 01. 06:26

Sosem volt még ilyen alacsony a vízállás a Duna budapesti szakaszán, ennek következtében pedig 2018 után ismét láthatóvá váltak a Szabadság híd elődjének, a Ferenc József híd maradványai.

Az utolsó előtti Habsburg-uralkodóról elnevezett hidat 1896. október 4-én adták át az uralkodó jelenlétében, miután a bécsi kabinetiroda budapesti polgármesternek küldött levele szerint „legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott”, hogy a hidat róla nevezzék el. A mai Fővám téren álló tömeg pedig azt is végig nézhette, ahogyan ő maga veri be az utolsó, színezüstből készült szögecset, jelképesen lezárva ezzel az építést.

Az építményt 1945 januárjában végül a megszálló német hadsereg robbantotta fel Budapest ostroma idején.

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Az értékes elem azóta már eltűnt a hídról, pótszegecsének pótszegecse azonban százhuszonöt év után is a helyén ül.
Tudomány
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