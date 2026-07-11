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Nem sokkal a vb-szereplés után meghalt a 25 éves labdarúgó

Jayden Adams a csehek elleni vb-meccsen.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Jayden Adams három mérkőzésen is játszott az idei világbajnokságon.
24.hu
2026. 07. 11. 15:31
Jayden Adams a csehek elleni vb-meccsen.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Jayden Adams három mérkőzésen is játszott az idei világbajnokságon.

25 éves korában meghalt Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos három mérkőzésen az idei világbajnokságon is pályára lépett. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a TimesLive azt írja, hogy egy fokvárosi szállodai szobában találtak rá holtan.

A dél-afrikai Soccer Laduma számolt be elsőként a hírről, a lap értesüléseit a család képviselője is megerősítette.

„A család nem lenne most képes senkinek sem válaszolni. A halála mindenkit megrázott; épp most tért vissza a világbajnokságról. Csütörtökön még én is személyes beszélgetést folytattam vele, a fiú nagyon pozitívan állt ahhoz, hogy a világbajnokság után visszatérhessen, és tovább építse magát. Felkészült volt. Nem pazarolta az idejét” – mondta a lapnak Brendine Johnson, a játékos ügynöke.

A Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményben fejezte ki részvétét a családnak.

Adams kezdett a dél-afrikaiak első két vb-meccsén, a csehek ellen még úgy is, hogy a kezdés előtt nem sokkal tudta meg, hogy elhunyt a nagymamája. Dél-Korea ellen csereként állt be, a Kanada elleni, legjobb 32 között rendezett mérkőzést a kispadról nézte végig. Dél-Afrika története során először jutott tovább a csoportkörből a vébén.

Jayden Adams a válogatottal Afrika-kupa-bronzérmet nyert, míg a Mamelodi Sundowns csapatával Afrikai Bajnokok Ligáját.

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