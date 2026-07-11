25 éves korában meghalt Jayden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos három mérkőzésen az idei világbajnokságon is pályára lépett. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a TimesLive azt írja, hogy egy fokvárosi szállodai szobában találtak rá holtan.

A dél-afrikai Soccer Laduma számolt be elsőként a hírről, a lap értesüléseit a család képviselője is megerősítette.

„A család nem lenne most képes senkinek sem válaszolni. A halála mindenkit megrázott; épp most tért vissza a világbajnokságról. Csütörtökön még én is személyes beszélgetést folytattam vele, a fiú nagyon pozitívan állt ahhoz, hogy a világbajnokság után visszatérhessen, és tovább építse magát. Felkészült volt. Nem pazarolta az idejét” – mondta a lapnak Brendine Johnson, a játékos ügynöke.

A Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) közleményben fejezte ki részvétét a családnak.

Death has cruelly stolen one of our own. It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Adams kezdett a dél-afrikaiak első két vb-meccsén, a csehek ellen még úgy is, hogy a kezdés előtt nem sokkal tudta meg, hogy elhunyt a nagymamája. Dél-Korea ellen csereként állt be, a Kanada elleni, legjobb 32 között rendezett mérkőzést a kispadról nézte végig. Dél-Afrika története során először jutott tovább a csoportkörből a vébén.

Jayden Adams a válogatottal Afrika-kupa-bronzérmet nyert, míg a Mamelodi Sundowns csapatával Afrikai Bajnokok Ligáját.