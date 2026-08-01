Csökkentik az áramfelhasználást: változik a metró és a villamosok menetrendje, kevesebb trolibusz jár majd

Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat

– közölte a főpolgármester szombaton.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta, a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégeikkel áttekintették, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek.

Bejelentette: a metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak.

Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 MWh energiamegtakarítást lehet elérni.

Ezenfelül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd.