Szombat hajnalban újabb leállást jelentett be a paksi atomerőmű

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják

– közölte honlapján az MVM Paksi Atomerőmű szombaton.

Mint írták, az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy várhatóan a jövő hét közepén teljesen leállhat az atomerőmű, az újraindítás pedig a Duna vízszintjétől függ, de várhatóan egy hétig tart majd.

Nagy László az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az atomerőmű utolsó blokkjának leállítása a jövő hét közepén várható. Mint mondta, a jövőre nézve a továbbiakban sem lesz túl jó a helyzet, hiszen augusztusban és szeptemberben várható a Duna legalacsonyabb vízállása. Amint a Duna vízgyűjtő területén elegendő csapadék esik, újraindítják az erőműt.