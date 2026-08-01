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Belföld

Szombat hajnalban újabb leállást jelentett be a paksi atomerőmű

MTI/Hegedüs Róbert
24.hu
2026. 08. 01. 07:29
MTI/Hegedüs Róbert

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják

– közölte honlapján az MVM Paksi Atomerőmű szombaton.

Mint írták, az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy várhatóan a jövő hét közepén teljesen leállhat az atomerőmű, az újraindítás pedig a Duna vízszintjétől függ, de várhatóan egy hétig tart majd.

Nagy László az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az atomerőmű utolsó blokkjának leállítása a jövő hét közepén várható. Mint mondta, a jövőre nézve a továbbiakban sem lesz túl jó a helyzet, hiszen augusztusban és szeptemberben várható a Duna legalacsonyabb vízállása. Amint a Duna vízgyűjtő területén elegendő csapadék esik, újraindítják az erőműt.

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