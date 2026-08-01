Meglepő személy akart 25 kiló drogot csempészni: a repülőgép pilótája

Nem aprózta el az a maláj pilóta, aki nagymennyiségű drogot próbált Indonéziába csempészni. Mikor letartóztatták a jakartai Soekarno–Hatta nemzetközi repülőtér 3-as terminálján, találtak nála 25 kilogrammnyi, összesen 70 ezer darab ecstasy-tablettát, továbbá 2,74 gramm metamfetamint, valamint 0,0825 gramm metamfetamin maradványt egy üvegpipában. A pilóta egy nemzetközi légitársaság szolgálatában áll – írta a New Straight Times.

Az indonéz rendőrség Kábítószer-ellenes Igazgatóságának vezetője, Eko Hadi Santoso dandártábornok a sajtónak arról beszélt, a röntgenvizsgálat alatt lettek figyelmesek a vámtisztek a bőrönd gyanús csomagjaira.

Az ellenőrzések során a rendőrök 14 nagy csomag ecstasy-t és egy metamfetamint tartalmazó csomagot találtak

– nyilatkozta. Ezen kívül a hatóságok több tárgyat is lefoglalták, köztük egy hátizsákot, egy malajziai útlevelet, egy személyi igazolványt, egy jogosítványt, egy iPhone-t és valamiért az egyenruháját is.

A pilóta kihallgatásakor elismerte, hogy 50 ezer malajziai ringgitet (3,8 millió forintot) ajánlottak neki, ha átcsempészi a csomagot Indonéziába, majd átadja azt a szállodájában egy másik személynek. Emellett az is elmondta, hogy ez már a harmadik csempészköre volt, az elsőben metafentamint jutatott a malajziai Sabahba, a második alkalommal szintén metamfetamint, összesen 7 kilót Jakartába.

Drogtesztet is végeztek a pilótán, a vizeletvizsgálat metamfetaminra, MDMA-ra és kokainra is pozitív értéket mutatott.

„A gyanúsítottat a Bareskrim Polri fogolytáborban tartják fogva a nyomozás elősegítése érdekében” – írta még a lap.