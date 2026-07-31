A spanyolok szerint 48 ezer ember már visszatért Marokkóba Ceutából

Már több mint 48 ezren tértek vissza Marokkóba Ceutából azok közül, akik illegálisan lépték át az észak-afrikai autonóm város határát az elmúlt napokban – közölte a spanyol belügyminisztérium pénteken.

A szaktárca adatai szerint 50 ezren – a ceutai városvezetés szerint 60 ezren – jutottak be a Spanyolországhoz tartozó területre, nagy többségük a tengeren át, úszva, de ahogy nőtt az érkezők tömege, egyre többen másztak át a határon húzódó, kerítéssel megerősített hullámtörő gáton is.

A spanyol sajtóban megjelent helyszíni beszámolók szerint az üzletek a kaotikus helyzet miatt bezártak a városban, az ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt és nem tudott több embert ellátni, az emberek pedig étlen-szomjan kóboroltak az utcákon. Emiatt sokan úgy döntöttek, hogy inkább visszatérnek Marokkóba.

A nap folyamán a spanyol hadsereg és a csendőrség felsorakozott a parton, a tenger felől továbbra is érkező embereket már nem engedte bejutni a városba, hanem a visszafelé megnyitott határsávba terelte.

A spanyol közszolgálati médiának (RTVE) nyilatkozó marokkóiak elmondták: a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba.

Az átkelés veszélyességét mutatja, hogy a hatóságok eddig 57 ember holttestét találták meg a part közelében.

Margarita Robles védelmi miniszter közölte: a hadsereg addig marad Ceutában, ameddig csak szükséges, hogy támogassa az ott élőket és készen áll, hogy segítséget nyújtson a humanitárius erőfeszítésekhez.

A legfontosabb, hogy garantáljuk az emberek biztonságát

– fogalmazott hangsúlyozva, hogy az érkezők „bűnszervezetek által félrevezetett emberek”.

A spanyol köztévé szerint a határ marokkói oldalán, Castillejos (marokkói nevén Fnideq) városban továbbra is több százan várnak, és még nem tettek le arról, hogy átkeljenek Ceuta felé a tengeren, annak ellenére, hogy tömegek térnek vissza, mert nem azt találták Spanyolországban, mint amire számítottak.

(MTI)