„Ez egy hatalmas VAR-botrány” – tombolnak a norvégok, Angliában Bellinghamet éltetik

A Vg.no cikkének címe szerint „Norvégia világbajnoki kalandja véget ért a dráma után – a norvég sztárok könnyekre fakadtak”. A lap szerint több vitatott bírói döntés jellemezte a negyeddöntőbeli thrillert Miamiban, a szerző megemlítette a kábelben elakadó labdát (bár a FIFA szerint a chip nem jelzett), illetve Torbjörn Heggem elvett gólját, de becsületére legyen mondva, hogy a VAR által elvett angol büntetőt sem hallgatta el.
„Úgy érezzük, közel voltunk a győzelemhez, mindent megtettünk, amit tudtunk. Két viszonylag könnyű gólt kaptunk, és a játékvezetőtől sem sok segítséget kaptunk” – nyilatkozta Martin Ödegaard a norvég Tv2-nek.
De igazi kaland részesei lehettünk, ami hatalmas élmény volt. Büszkék lehetünk magunkra
tette hozzá a válogatott csapatkapitánya.
Az Arsenal klasszisa beszélt Örjan Nyland kapusról is, akinek hibáját követően (egy távoli lövést védett, de a labda messze kipattant róla) szerezte meg a győztes gólt Jude Bellingham.
Eljuttatott minket a negyeddöntőig, és hatalmasat alkotott a bajnokság során. Büszkének kell lennie magára. Csapatként veszítünk és csapatként nyerünk, szóval el kell felejtenie a hibát
– biztatta Ödegaard.
Tényleg csalt a videobíró?
A Dagbladet a címlapján azt írta:
Szép munka, bíró úr!
A lap szakértője, Bernt Hulsker (aki 2015-ben álomsorsolásként nyilatkozott a magyarok elleni Eb-pótselejtezőről, ám végül csapata elbukta a párharcot), azt mondta, ez a játékvezetés a legrosszabb, amit valaha látott.
Ez egy hatalmas VAR-botrány
Hasonló véleményen volt a korábbi 78-szoros válogatott középpályás, Erik Mykland is: „Ez botrány. Ironikus, hogy a technológia, aminek segítenie kellene nekünk, tönkretesz bennünket” – mondta.
Haaland apja, Alfie a közösségi médiában csak annyit írt ironikusan:
„Szép munka, Bellingham és játékvezető!
Well done Bellingham and referee.
— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026
Lenyűgöző Bellingham
Az angol The Telegraph szerint Bellingham, a megmentő vb-elődöntőbe lőtte Angliát, de arról is írt, hogy Norvégia dühöng, miután a labda pókkamerának ütközhetett, és ez szerepet játszhatott az angolok egyenlítő góljának előkészítésében.
A BBC arra kereste a választ, hogy hogyan vált Bellingham ismét nélkülözhetetlenné.
A portál szerint a Real Madrid középpályása annyira lenyűgöző teljesítményt nyújt a vébén, amilyet még nem láttak angol mezben.
Nevetségesnek tűnik most belegondolni, hogy egyáltalán vita folyt arról, hogy a Bellingham benne lesz-e Anglia világbajnoki keretében
– olvasható, hozzátéve, hogy a játékos a menetelés sztárjává vált és vitathatatlanul a torna egyik legjobb játékosa.