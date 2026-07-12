„Ez egy hatalmas VAR-botrány” – tombolnak a norvégok, Angliában Bellinghamet éltetik

A Vg.no cikkének címe szerint „Norvégia világbajnoki kalandja véget ért a dráma után – a norvég sztárok könnyekre fakadtak”. A lap szerint több vitatott bírói döntés jellemezte a negyeddöntőbeli thrillert Miamiban, a szerző megemlítette a kábelben elakadó labdát (bár a FIFA szerint a chip nem jelzett), illetve Torbjörn Heggem elvett gólját, de becsületére legyen mondva, hogy a VAR által elvett angol büntetőt sem hallgatta el.

„Úgy érezzük, közel voltunk a győzelemhez, mindent megtettünk, amit tudtunk. Két viszonylag könnyű gólt kaptunk, és a játékvezetőtől sem sok segítséget kaptunk” – nyilatkozta Martin Ödegaard a norvég Tv2-nek.

De igazi kaland részesei lehettünk, ami hatalmas élmény volt. Büszkék lehetünk magunkra

tette hozzá a válogatott csapatkapitánya.

Az Arsenal klasszisa beszélt Örjan Nyland kapusról is, akinek hibáját követően (egy távoli lövést védett, de a labda messze kipattant róla) szerezte meg a győztes gólt Jude Bellingham.

Eljuttatott minket a negyeddöntőig, és hatalmasat alkotott a bajnokság során. Büszkének kell lennie magára. Csapatként veszítünk és csapatként nyerünk, szóval el kell felejtenie a hibát

– biztatta Ödegaard.

Tényleg csalt a videobíró?

A Dagbladet a címlapján azt írta:

Szép munka, bíró úr!

A lap szakértője, Bernt Hulsker (aki 2015-ben álomsorsolásként nyilatkozott a magyarok elleni Eb-pótselejtezőről, ám végül csapata elbukta a párharcot), azt mondta, ez a játékvezetés a legrosszabb, amit valaha látott.

Ez egy hatalmas VAR-botrány

– jelentette ki.

Hasonló véleményen volt a korábbi 78-szoros válogatott középpályás, Erik Mykland is: „Ez botrány. Ironikus, hogy a technológia, aminek segítenie kellene nekünk, tönkretesz bennünket” – mondta.

Haaland apja, Alfie a közösségi médiában csak annyit írt ironikusan:

„Szép munka, Bellingham és játékvezető!

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

Lenyűgöző Bellingham

Az angol The Telegraph szerint Bellingham, a megmentő vb-elődöntőbe lőtte Angliát, de arról is írt, hogy Norvégia dühöng, miután a labda pókkamerának ütközhetett, és ez szerepet játszhatott az angolok egyenlítő góljának előkészítésében.

A BBC arra kereste a választ, hogy hogyan vált Bellingham ismét nélkülözhetetlenné.

A portál szerint a Real Madrid középpályása annyira lenyűgöző teljesítményt nyújt a vébén, amilyet még nem láttak angol mezben.

Nevetségesnek tűnik most belegondolni, hogy egyáltalán vita folyt arról, hogy a Bellingham benne lesz-e Anglia világbajnoki keretében

– olvasható, hozzátéve, hogy a játékos a menetelés sztárjává vált és vitathatatlanul a torna egyik legjobb játékosa.