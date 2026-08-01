Szent-Iványi: Még a másodhegedűsi posztját is elveszíti Orbán a Patriótáknál

Gondoljanak arra, hogy tele vagyunk visszatérőkkel. Szlovákiában Fico visszatérő, Babis Csehországban most tért vissza. Szlovénia miniszterelnökét Janez Jansának hívják. Most tért vissza

– emlékeztetett Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Tusnádfürdőn megtartott beszédében, amikor azt sorolta, hogy korábbi térségbeli kormányfők (valóban) visszaszerezték a pozícióikat. Ezután azonban jóslásba fogott, és így fogalmazott: „A lengyelek jövőre fordulnak, és visszatérnek. És nem látom, hogy az osztrákok meg tudnák állítani Kickl alkancellár úrnak a visszatérését. Nekünk nincs más dolgunk, mint hogy fölcsatlakozzunk erre az európai folyamatra. Jön a vonat, csak a megfelelő pillanatban ott kell lenni az állomáson egy érvényes jeggyel.”

Mindennek kapcsán megkérdeztük Szent-Iványi István volt szlovéniai magyar nagykövetet, a térséget diplomataként is jól ismerő külpolitikai szakértőt. Szent-Iványi, aki korábban volt az Európai Parlament képviselője és külügyi államtitkár is, elmondta: Orbánnak sok jóslata van, amelyek közül sok minden nem jött be. Egyetlen dolog, amit kétségtelenül előre látott, az a migráció által okozott belpolitikai feszültségek és konfliktusok, de ma már a legtöbb európai konzervatív vagy mérsékelt jobboldali párt is egyetért ebben a kérdésben, illetve a javasolt megoldásban vele, mármint a bevándorlási feltételek szigorításában. Sőt, időnként baloldali pártok, például a dán kormánypárt vagy a francia szélsőbaloldal is hasonló állásponton van.

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Orbán sokszor merészen jósol Szent-Iványi szerint, és a „hol bejön, hol nem” alapon való politizálásra „kiváló” példa volt, hogy egyszer bejött neki az, hogy Donald Trumpra tett az amerikai választásokon (2016-ban), de aztán 2020-ban már nem, pedig akkor is nagyon magabiztos volt, és kijelentette, hogy neki soha nincs B-terve, mert mindig bejön az A-terv. Hozzátehetjük ehhez: 2024-ben pedig nem sokat profitált a Fidesz Trump újraválasztásából, hiszen az amerikai elnök által 2025-ben kezdeményezett vámháború súlyos károkat okozott a magyar autóiparnak és más exportágazatoknak, visszavetve a magyar gazdasági növekedést.

Szent-Iványi felidézte azt is, hogy Orbán 2016 végén azt jósolta:

2017 a lázadás éve lesz

– ami aztán érdeklődés hiányában elmaradt. 2024-ben pedig azt jósolta, hogy a szélsőséges pártok elfoglalják Brüsszelt, de ez sem következett be. Azt is előrejelezte, hogy Marine Le Pen pártja fölényesen megnyeri a 2024-es francia nemzetgyűlési választásokat, ám végül csak a harmadik helyen végzett – sorolta a volt nagykövet a téves próféciákat.

A múltbéli példák után Szent-Iványi rátért a jelen problémáira.