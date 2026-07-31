Megdőlt a napi budapesti melegrekord

Ma délután Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel két fokkal megdőlt a korábban erre a napra szóló budapesti melegrekord. Az ezt megelőző csúcsot 1921-ben mérték, ezen a napon ugyanis 37,4 fok volt Budapesten – írja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

„Az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt: az előbb említett újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomásunkon is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította a korábbi, 1917-es napi csúcsot ” – tették hozzá.

Június végén az abszolút melegrekord is megdőlt

Az idei első, júniusi végi hőhullámban az abszolút melegrekord is megdőlt Magyarországon: Szécsényben a 42 Celsius-fokot érte el a hőmérő. Ezzel együtt júniusban megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is, ugyanis Lágymányoson 41 fok volt.