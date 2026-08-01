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Belföld

Mától drágább taxival utazni Budapesten

Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2026. 08. 01. 06:49
Horváth Júlia / 24.hu

Szombattól drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása – írja az MTI.

  • Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra,
  • a kilométerdíj 440-ről 521-re,
  • a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt.

Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. A Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről.

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