Sorra csökkentik az áramfelhasználásukat a nagyfogyasztók

A nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be, hogy jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban. A lakosság is visszafogta a fogyasztást. Köszönjük a nemzeti összefogást!

– írja az energiaválsággal kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök korábban kilátásba helyezett új kormányrendeleteket is, amivel rávehetik a jelentős mennyiségű áramot használó cégeket arra, hogy spóroljanak.

A Budapest Airport már bejelentette: a magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban. A komáromi SK ONE, a debreceni CATL és a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár is visszavett a fogyasztásból, utóbbi azt közölte: 50 százalékkal csökkenti az ivóvíz-, valamint a kritikus időszakban 10 százalékkal az elektromosáram-felhasználását. Az Egis Gyógyszergyár lapunknak eljuttatott közleményében azt írta: 30 százalékkal csökkentik energiafelhasználásukat.

Elmarad a parlament, leállhat a vasúti teherforgalom

A nagyvárosi önkormányzatok is elszánták magukat: Botka László energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be Szegeden. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester is több olyan intézkedést jelentett be, amelyekkel csökkenthető a villamosenergia-hálózat terhelése. Energiatakarékossági okokból a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy maradjanak el a jövő heti parlamenti ülések is. Magyar Péter a paksi atomerőműnél tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, szóba jöhet még a vasúti teherszállítás felfüggesztése és a közszférákban dolgozók esetében – ahol lehet – a home office bevezetése is.

Ezekre a lépésekre azért van szükség, mert a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan a jövő hét közepén teljes leáll a paksi atomerőmű, miután mínusz 134 cm alá csökken a vízszint. A termeléskiesést importtal oldják majd be. A válsághelyzet miatt péntek este ülést tart a kormány védelmi munkacsoportja.