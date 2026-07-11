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„Hülyeség és idegesítő is” – van egy norvég drukker, aki fellázadt, és nem hajlandó vikingevezni a többiekkel

Norvég vikingevezés a vébén.
Howard Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 11. 15:03
Norvég vikingevezés a vébén.
Howard Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

A norvég labdarúgó-válogatott az idei világbajnokság egyik üde színfoltja, és nemcsak Erling Haaland góljai vagy a csapat bravúrjai miatt lehet lelkesedni az északiakért, hanem azért is, ahogyan a szurkolók viselkednek: minden meccsen, valamint a győzelmek után vikingeveznek a drukkerek, a lefújás után a játékosok is beszállnak a pályán.

Jó poén, gondolhatnánk, de van olyan norvég szurkoló, aki irtózik az egésztől. Ő Emil Anners Lappen, aki akkor sem szállt be, amikor maga is ott volt a lelátón.

Hülyeség és idegesítő is

– mondta a Sky Sportsnak Lappen, akit már az is zavar, hogy az izlandi tapsolást másolják a norvégok, de szerinte nem is helytálló maga a mozdulatsor.

„A vikingek nem eveztek át az Atlanti-óceánon, hanem vitorláztak. Viszont azt éneklik a többiek egy dalban, hogy eveztek, és ez nagyon bosszant. A vikingek folyókon eveztek, nem az óceánon” – magyarázta Lappen a Skynak, mi a baja az egésszel.

A riporter nem hagyta annyiban a dolgot, még azért megkérdezte, ha esetleg az angolokat is legyőzi Norvégia, és bejut a legjobb négy közé, akkor a meccset egyébként majd otthonról néző Lappen is beszáll-e egy evezésbe, mire egy elég egyértelmű „nem” volt a válasz.

A vb-re 1998 után visszatérő norvégok még sosem jutottak el a legjobb nyolc közé a tornán, szóval az idei már így is a legjobb szereplésük. Ha Haalandék ismét győznének, akkor az argentin–svájci párharc továbbjutójával meccselnének az elődöntőben.

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